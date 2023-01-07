نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الكويت وقطر خليجي 25 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الكويت وقطر كأس الخليج العربي، يستهل منتخبا الكويت وقطر مشوارهما ببطولة كأس الخليج العربي 2023 والمعروفة باسم خليجي 25 والتي ستقام في العراق في الفترة ما بين السادس وحتى اليوم التاسع عشر من شهر يناير الجاري، وذلك بمشاركة ثمانية منتخبات من دول الخليج تتنافس فيما بينها على نيل لقب بطولة كأس الخليج العربي.

ويقع منتخبا قطر والكويت في بطولة خليجي 25 والتي تحمل اسم خليجي زين 25 في المجموعة الثانية من دوري المجموعات، حيث تضم هذه المجموعة منتخبا: البحرين والإمارات، حيث سيتأهل إلى دور نصف النهائي من هذه المجموعة المنتخبان صاحبي المركز الأول والثاني، وذلك لملاقاة صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعة الأولى في دور نصف النهائي، والذي ستقام منافساته بنظام خروج المغلوب.

مباراة قطر ضد الكويت

ويشارك المنتخب القطري في بطولة خليجي 25 والمقامة حالياً في العراق بالمنتخب الأولمبي، وذلك بقيادة المدير الفني برونو بيرنو، حيث تعد بطولة خليجي 25 في العراق هي بمثابة الاستعداد القوي للمنتخب القطري تحت 23 عاماً من أجل خوض الاستحقاقات القارية القادمة، والتي ستكون مؤهلة إلى نهائيات بطولة أوليمبياد باريس 2024، والتي ستقام بعد نحو أكثر من عام تقريباً.

على الجانب الآخر فإن منتخب الكويت الأول والمدجج ببعض اللاعبين من صغار السن والذي يشارك في بطولة خليجي 25 في البصرة وذلك أجل الحصول على لقب بطولة خليجي 25، بالإضافة إلى الاستعداد للاستحقاقات القارية القادمة التي يأمل فيها منتخب الكويت أن يظهر بظهور جيد فيها، وتحقيق نتائج جيدة على مستوى التصفيات الآسيوية المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024، وتصفيات كأس آسيا، والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

موعد مباراة الكويت وقطر

وقد تقرر أن تقام مباراة قطر والكويت في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية من بطولة خليجي 25 في العراق مساء يوم السبت السابع من شهر يناير الجاري، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت الدوحة، الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت الكويت.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الكويت ضد قطر في بطولة كأس الخليجي العربي خليجي 25 من خلال شاشة قناة العراقية الرياضية، والكويت الرياضية، وقناة الكأس الرياضية.