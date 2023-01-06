العراق يتعادل مع عُمان في افتتاح خليجي 25

العراق يتعادل مع عُمان في افتتاح خليجي 25تعادل المنتخب العراقي سلبيًا أمام نظيره العماني، في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) التي افتتحت يوم الجمعة في البصرة.

وطوال 90 دقيقة من اللقاء، الذي أقيم على ملعب البصرة الدولي، لم تسفر محاولات الفريقين عن هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذا التعادل، اكتفى كل منتخب بنقطة واحدة في مستهل البطولة، وهذا قبل إجراء المواجهة الثانية في نفس المجموعة مساء اليوم، بين منتخبنا الوطني والمنتخب السعودي.