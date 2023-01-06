محرز يقود مانشستر سيتي لإسقاط تشيلسي
قاد النجم الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي لاجتياز عقبة مضيفه تشيلسي، بعدما تغلب عليه 1-صفر، في قمة مباريات المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي اختتمت الليلة الماضية.
سجل محرز هدف النقاط الثلاث بعد ثلاث دقائق من دخوله إلى أرض الملعب بدلاً من البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة (63).
وواصل سيتي الثاني برصيد 39 نقطة مطاردته لأرسنال المتصدر ليقلص الفارق بينهما إلى 5 نقاط مستفيداً من التعادل السلبي لفريق المدفعجية أمام نيوكاسل الثالث الثلاثاء.
فيما واصل تشيلسي مسلسل خيباته بعدما كان اكتفى بالتعادل امام نوتنغهام فورست 1-1 في المرحلة الـ18 مع بداية العام الجديد، ليقبع في المركز العاشر برصيد 25 نقطة بفارق عشر نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ولم يفز تشيلسي إلا في مباراة واحدة من آخر ثمان خاضها في الدوري وكانت على بورنموث 2-صفر.
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