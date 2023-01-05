برشلونة يتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك

برشلونة يتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملكتأهل فريق برشلونة بصعوبة للدور ثمن النهائي من كأس إسبانيا لكرة القدم وذلك بعد تغلبه على مضيفه انترسيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مساء أمس، في مباراة امتدت لوقتين إضافيين بعد تعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق في الوقت الأصلي.

وحسم برشلونة تأهله بهدف سجله لاعبه أنسو فاتي في الدقيقة 104 من المباراة ليرجح كفة فريقه بالفوز بأربعة أهداف لثلاثة.

وأحرز أهداف برشلونة كل من رونالد أراوخو في الدقيقة 4 وعثمان ديمبلي 66 ورافينيا 77 وأنسو فاتي 104 بينما سجل ثلاثية إنترسيتي اللاعب أوريول سوديفيلا في الدقائق 79 و 74 و 86.

كما تأهل للدور ذاته فريق ريال مايوركا بعد فوزه على بونتيفيدرا بهدفين دون رد سجلهما إيدون برانس في الدقيقة 97 وفيدات موريكي 104 بعد أن امتدت المباراة لوقتين إضافيين عقب انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل دون أهداف.

و تأهل أتلتيكو مدريد بفوزه على مضيفه ريال أوفييدو بهدفين دون رد، سجلهما ماركوس لورينتي في الدقيقة 42 وبابلو باريوس 83.

وبلغ إشبيلية ثمن النهائي بعد فوزه على مضيفه ليناريس ديبورتيفو "درجة ثالثة" بخمسة أهداف دون رد ،سجلها المغربي يوسف النصيري ثلاثة أهداف في الدقائق 37 و40 و74، وايريك لاميلا 69، و سكوادروني مدافع ليناريس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57.

وكان إشبيلية تخطى نظيره جوفنتود توريمولينوس في الدور الثاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ديسمبر الماضي .. سجلها كارلوس ألفاريز، وخوان جوردان، فضلا عن هدف داني فيرنانديز في مرمى فريقه.

وفي مباراة أخرى، فاز ريال سوسيداد على مضيفه لوغرونيس "درجة ثالثة" بهدف دون رد، سجله روبرت نافارو في الدقيقة 33 ليلحق بركب المتأهلين لثمن النهائي.

