نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال القادمة وخطوات الحجز عبر منصة مكاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال تنتظر جماهير نادي الاتحاد والهلال الإعلان عن أسعار تذاكر المباراة المرتقبة في يوم الخميس 5 يناير 2023، وفي خلال السطور القادمة نوضح أبرز التفاصيل عن أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال، ومما يتكون طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة، وأين ستقام المباراة، ومن أين يمكن شراء التذاكر، حتى تكون على دراية تامة بكل ما يتعلق بالمباراة.

اسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

تأتي مباراة كلاسيكو السعودية الاتحاد – الهلال ضمن الأسبوع 12 دوري روشن السعودي، حيث يحتل الاتحاد المركز الثالث في الترتيب برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، بفارق 3 نقاط عن نادي النصر الذي يتصدر برصيد 26 نقطة، بينما يحتل نادي الهلال في المركز الخامس برصيد 22 نقطة،

وستقام المباراة على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، اما عن أسعار التذاكر فجاءت كالآتي (50 ريال للموحدة، 500 ريال الفضية، 1000 ريال الذهبية)، ومنذ بدء الإعلان عن إقامة المباراة بدأ طرح التذاكر التي تم بيع منها أكثر من 17 ألف تذكرة منذ أن تم الإعلان عن إطلاق التذاكر، ويمكن شراء التذكرة من خلال زيارة موقع نادي الإتحاد.

أو عبر منصة مكاني من خلال الضغط هنا ثم إتباع ما يلي من خطوات:

الضغط على شراء الآن.

ثم ادخال البريد الالكتروني.

كلمة المرور.

إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم.

اختيار المقعد المناسب ضمن مدرجات الملعب المتوفرة.

اختيار عدد التذاكر المراد حجزها.

سداد قيمة التذاكر عبر أحد وسائل الدفع المناسبة والمتوفرة.

ثم طباعة التذكرة لتقديمها أثناء زيارة الملعب بالموعد المحدد به.

يفضل الذهاب قبل انعقاد المباراة بفترة زمنية مناسبة لتنظيم الدخول.

في حالة عدم امتلاك حساب عبر منصة مكاني يفضل الضغط على خيار (تسجيل جديد)، ثم ملء كافة الحقول الفارغة مثل:

الاسم بالكامل.

البريد الالكتروني.

كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور.

رقم الجوال.

اختيار الجنس.

إضافة تاريخ الميلاد.

ثم التعهد بأن كافة الأوراق والمعلومات صحيحة.

ثم الضغط على تسجيل.

ثم الضغط على رابط التفعيل، بإدخال رمز التحقق المرسل على الجوال، وبعدها يمكن البدء بحجز التذاكر.

تفاصيل طاقم التحكيم في مباراة الاتحاد والهلال

تم الإعلان عن طاقم التحكيم الإيطالي بقيادة الدولي دانييلي أورساتو، والذي سبق وقاد له ثلاثة مواجهات في كأس العالم 2023 مثل الافتتاح (قطر والإكوادور)، دور المجموعات (الارجنتين والمكسيك)، نصف النهائي (الأرجنتين وكرواتيا).