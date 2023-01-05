نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة “الكلاسيكو السعودي” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الاتحاد والهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، ومن المقرر أن تنطلق مباراة الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد اليوم الخميس الموافق 05\01\2023، حيث تستضيف مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” أحداث المباراة المرتقبة وذلك في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت السعودية.

تحظى مباراة الاتحاد والهلال في الدوري باهتمام إعلامي وجماهير كبير، وذلك بسبب شعبية الناديين الكبيرين وقوة لقائهما في الكلاسيكو السعودي الأشهر، الاتحاد يقدم مستوى متميز ويسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات سعياً منه لاقتناص قمة الدوري من المتصدر الحالي النصر السعودي، بينما الهلال يسعى لاستعادة التوازن والثقة المفقودة بعد نتائجه المخيبة لآمال جماهيره في الفترة الأخيرة، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة مليئة بالندية والإثارة والرغبة الأكيدة من كلا الفريقين في انتزاع نقاط المباراة الثلاث.

موعد مباراة الاتحاد والهلال

تحتضن مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم في الدوري السعودي للمحترفين. تأتي المباراة المنتظرة ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في دوري روشن. ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وإليكم توقيت مباراة الاتحاد والهلال اليوم بالتفصيل.

16:30: حسب التوقيت العالمي جرينتش.

17:30:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:30:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:30:- بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والبحرين والكويت والأردن وقطر ولبنان وفلسطين.

20:30:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو السعودي

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن 2022\2023. لذلك سوف يتم نقل مباراة الكلاسيكو السعودي المرتقب بين الهلال والاتحاد عبر شاشة قناة ssc الرياضية.

النمور في مواجهة الزعيم لمن تكون الثلاث نقاط

لا أحد يستطيع التكهن بنتيجة مباراة الكلاسيكو السعودي. التاريخ ينحاز نسبياً إلى الهلال. لكن التوقعات تصب في صالح نمور الاتحاد وذلك بسبب نتائج المباريات الأخيرة لكلا الفريقين في الدوري.يدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن النصر المتصدر للدوري والشباب صاحب المركز الثاني.

بينما الهلال يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة بعد أن تعادل في آخر مواجهتين له وفقدانه لأربع نقاط بعدته مؤقتاً عن المنافسة. زعيم أسيا وحامل لقب الدوري السعودي النسختين السابقتين يسعى نحو الفوز بالمباراة ومصالحة جماهيره الغاضبة بسبب سوء النتائج. لكنه سوف يصطدم بخصم عنيد يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ويقدم موسم رائع بكل المقاييس. لذلك نحن أمام مباراة متوقع لها أن تكون ممتعة وقوية ومثيرة ولا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجتها.