نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس الخليج العربي 2023: جدول المباريات والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كأس الخليج العربي 2023، ينتظر جماهير كرة القدم العربية والخليجية منافسات بطولة كأس الخليج الخامسة والعشرين والمعروفة باسم خليجي 25 والتي ستقام منافساتها في العراق خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بمشاركة منتخبات دول الخليج الثمانية، حيث تشتد المنافسات فيما بين المنتخبات المشاركة على نيل لقب بطولة كأس الخليج الخامس والعشرين.

موعد بطولة خليجي 25 البصرة

وينظم العراق منافسات خليجي 25 في البصرة في الفترة مابين مابين السادس من شهر يناير الجاري، وحتى يوم التاسع عشر من الشهر ذاته، حيث تتنافس المنتخبات المشاركة في هذه البطولة من أجل نيل لقب بطولة خليجي 25.

دوري المجموعات في كأس خليجي 25

وبحسب نظام بطولة كأس الخليج العربي ” خليجي 25″ والتي ستقام في العراق، فإنه قد تم تقسيم المنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 25 إلى مجموعتين، ويتم إقامة المباريات بين كل مجموعة بنظام الدوري من مجموعة واحدة فقط، حيث يتأهل إلى الدور التالي من البطولة المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، ومن ثم يتم إقامة المباريات بنظام الإقصاء حتى المباراة النهائية، وإليكم مجموعتي بطولة خليجي 25:

المجموعة الأولى: السعودية، العراق، عمان، اليمن.

المجموعة الثانية: قطر، البحرين، الإمارات، الكويت.

جدول مباريات كأس الخليج 2023

وسيتم افتتاح منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25 بمباراة العراق وعمان لى ملعب ستاد البصرة الدولي مساء يوم الجمعة القادمة، والموافق يوم السادس من شهر يناير الجاري، حيث من المتوقع أن تشهد البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل متابعي كرة القدم في مختلف دول الخليج العربي، وإليكم جدول مباريات كأس الخليج 2023.

وننوه إلى أن مواعيد المباريات المدرجة في الجدول السابق هي بتوقيت مكة المكرمة، لذا فإنه يتم مراعاة هذه المواعيد وفقاً للتوقيت الخاص بالدول المختلفة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج 25

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث منافسات بطولة كأس الخليج العربي الخامس والعشرين، والتي ستقام أحداثها على الأراضي العراقية خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة الرياضية العراقية، كما ستقوم قناة الرابعة الرياضية العراقية بنقل كافة أحداث مباريات كأس الخليج العربي خليجي 25 على الهواء مباشرة عبر شاشتها.