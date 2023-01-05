نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «فرصة جديدة ولكن!».. موعد مباراة الأهلي والشعلة الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسدل الستار مساء اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، على مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي الدرجة الأولى موسم 2023/2022، وفي إطار لقاءات الذهاب أو الدور الأول، يستضيف ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل Prince Abdullah Al-Faisal Stadium في مدينة جدة السعودية، فعاليات مباراة الأهلي والشعلة الهامة، والتي تعد فرصة جديدة للملكي من أجل العودة إلى المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى دوري المحترفين “دوري روشن هذا الموسم”، بالرغم من حالة الشرخ الجماهيري التي تولدت مع سوء النتائج في الآونة الأخيرة!.

على كل الأحوال، سنستعرض سويًا في السطور التالية كل التفاصيل والأخبار والكواليس حيال موعد مباراة الأهلي والشعلة والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى مشوار الفريقين ونتائجهما في الموسم 47 من دوري الدرجة الأولى السعودي 2023، علاوة على تاريخ مواجهات الأهلي والشعلة.

مباراة الأهلي والشعلة

مع المباراة الثامنة والأخيرة في الأسبوع الخامس عشر من مسابقة Saudi Arabia Division 1 2022/2023، والتي تجمع ناديا الشعلة والأهلي.

وهي بالمناسبة المواجهة الأولى بين الناديين، على صعيد الدوري السعودي للمحترفين، بعد آخر لقاء جمعهما في الدور الثاني من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين موسم 2015/2014، والذي انتهى حينها بفوز قلعة الكؤوس بثلاثية نظيفة.

عمومًا، سنتناول أولًا جدول ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023 قبل انطلاق مباريات اليوم الثالث والأخير من الجولة 15:

كانت مباريات الجولة 15 من Saudi Yelo League First Division 2023، قد انطلقت أول أمس الاثنين، حيث تعادل القيصومة مع ضيفه الأخدود إيجابيًا بنتيجة (2-2)، كما تغلب نجران على مضيفه الخلود، وكذلك انتصر الفيصلي على ضيفه جدة بثنائية نظيفة.

أما يوم أمس الثلاثاء، فتغلب الجبلين على هجر بنتيجة (3-1)، وانتصر الرياض خارج الديار على العروبة بهدف، بينما تأجلت مواجهة أحد أمام القادسية “بسبب الأمطار الغزيرة” بقرار من حكم اللقاء.

وتختتم لقاءات الجولة اليوم الأربعاء، بإقامة 3 لقاءات، تجمع الأولى الساحل أمام الحزم، ثم يستضيف العين فريق العربي، قبل أن يواجه الأهلي منافسه الشعلة.

نادي الأهلي

البداية مع نادي الأهلي السعودي، مستضيف مواجهة الأربعاء القوية والمرتقبة.

حيثما يدخل الراقي اللقاء، وهو يمتلك في رصيده 21 نقطة وصافي (7) أهداف، يحتل بهم المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو.

إذ تمكن Al Ahli من تحقيق 5 انتصارات و6 تعادلات، بينما مُني بخسارة واحدة هذا الموسم.

ولدى الأسود مباراتان مؤجلتان، مع الفيصلي من الجولة 9 (مقرر خوضها يوم السبت 14 يناير الجاري)، والجبلين من الأسبوع العاشر (ستلعب يوم الثلاثاء 24 من الشهر الحالي أيضًا).

وخلال المباريات الخمس الأخيرة للأهلي في الدوري السعودي الدرجة الأولى، نجحت كتيبة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني – Pitso Mosimane في حصد 9 نقاط.

وذلك من انتصارين لـ أهلي جدة على كلًا من الرياض بثنائية نظيفة وهجر بنتيجة (3-1)، فيما تعادل الفريق سلبيًا مع العين والعربي، قبل أن يتعثر مجددًا بتعادل إيجابي مع الساحل في الجولة الماضية (2-2).

نادي الشعلة

من جهة أخرى، يخوض نادي الشعلة السعودي، تحديًا صعبًا، للإفلات من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية!.

إذ يأتي فخر الخرج في ذيل ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى، برصيد 10 نقاط وفارق (-9) أهداف.

فخلال الموسم الجاري، وعلى مدار 14 جولة خاضها AlShoalah، لم يحقق سوى انتصارين، و4 تعادلات، غير أنه تجرع مرارة الخسارة 8 مرات.

أما عن نتائج الشعلة في المباريات الخمس الأخيرة من دوري الدرجة الأولى السعودي، فقد جمعت عناصر المدرب التونسي ناصيف البياوي نقطتين يتمتين.

وذلك إثر تعادل مجمع البطولات سلبيًا مع الحزم وإيجابيًا بنتيجة (1-1) مع أحد، بينما خسر بهدف من العربي، وبثلاثة أهداف مقابل هدفين من أمام العين، قبل أن يتلقى خسارة قاسية على ملعبه من الجبلين في الجولة الماضية بخماسية نظيفة.

تاريخ مواجهات الأهلي والشعلة

على صعيد المواجهات التاريخية المباشرة التي جمعت Al Ahli vs AlShoalah في الدوري السعودي، فبحسب ما وثقناه في “ثقفني” التقى الفريقان في إجمالي 14 مباراة من الدوري الممتاز “دوري المحترفين”.

وذلك منذ اللقاء الأول الذي ضم الناديين في الدور الأول من موسم 1998/1997، والذي انتهى بفوز قلعة الكؤوس بنتيجة (4-2).

بصفة عامة، فاز الأهلي في 10 مباريات، بينما حقق الشعلة الانتصار في لقاء وحيد، وحضر التعادل في 3 مواجهات.

أما عن الأهداف المسجلة في مواجهات الأهلي أمام الشعلة، فقد أحرز الملكي 42 هدفًا، فيما سجل فارس الخرج 15 هدفًا.

من ناحية أخرى، وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين، فكانت فوز الأهلي (5-2) في ذهاب موسم 2014/2013 من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، والذي شهد تسجيل مصطفى بصاص لاعب الراقي السابق هدفين، ومثلت تلك النتيجة واحدة من أكبر انتصارات الأهلي ضد الشعلة.

بينما جاء الفوز الوحيد لـ الشعلة ضد الأهلي بنتيجة (3-1)، وذلك في مواجهة الدور الأول من الدوري السعودي الممتاز موسم 2004/2003.

موعد مباراة الأهلي والشعلة والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الختامية عن الجولة 15 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023، مساء اليوم الأربعاء، عند الساعة السابعة والنصف (7:30 م) بتوقيت الإمارات والكويت وعمان، السادسة والنصف (6:30 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، الخامسة والنصف (5:30 م) بتوقيت مصر ولبنان وفلسطين وليبيا وقبرص ورومانيا والسودان، الرابعة والنصف (4:30 م) بتوقيت تونس وفرنسا والمغرب وإسبانيا وألمانيا والجزائر وإيطاليا وهولندا، الثالثة والنصف (3:30 م) بالتوقيت العالمي “غرينتش” وتوقيت إنجلترا.

أما عن حكم مباراة الأهلي والشعلة، فلم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) حتى كتابة تلك السطور عن القيادة التحكيمية للمواجهة.

وبشأن القنوات الناقلة للحدث، فستكون المباراة منقولة عبر شاشات القنوات السعودية الرياضية من خلال فضائية KSA Sports 2 HD.

وعن معلق مباراة الأهلي والشعلة، فلم تفصح القنوات الرياضية السعودية بعد عن طاقم التعليق على اللقاء.