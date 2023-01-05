الأسود VS الخناجر || موعد مباراة العراق وعمان في كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق وعمان في أفتتاح كأس الخليج العربي رقم 25، والتي تحتضنها مدينة البصرة العراقية من أهم ما يتم البحث عنه الآن من قبل الجماهير العراقية والعمانية، من أجل متابعة منتخبها في البطولة ويتطلع جمهور المنتخبين للفوز وحصد أول 3 نقاط في البطولة، المنتخبين يقعان في المجموعة الأولى التيس تضم معهم كلاً من السعودية واليمن، تنطلق المباراة على ملعب مدينة البصرة، وتم تقسيم المنتخبات أل 8 إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 4 منتخبات يصعد أول وثاني كل مجموعة إلي الدور الثاني.

يحتفظ المنتخب الكويتي بنيب الأسد في عدد المرات التي حقق فيها اللقب ب 10 ألقاب، ويليه 3 منتخبات حصل كلاً منها على اللقب 3 مرات هم “العراق/ السعودية/ قطر”، وجميع المنتخبات المشاركة حصلت على اللقب ما عدا المنتخب اليمني الذي لم يحظى بذالك الشرف، واكتملت الاستعدادات لانطلاق البطولة بوصول كل المنتخبات المشاركة في البطولة.

موعد مباراة العراق وعمان

15.45 : – الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بالتوقيت العالمي.

17.45 : – الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت كلاً من مصر/ السودان/ ليبيا.

18.45 : – السادسة وخمسة وأربعون مساءً دقيقة بتوقيت مكة المكرمة/ قطر/ العراق/ البحرين.

19.45 : – السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة العراق ضد سلطنة عمان

الكأس القطرية.

الرابعة العراقية.

قناة SSC السعودية.

قناة الرياضية العراقية.

دبي الرياضية الإماراتية.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25

تاريخ مباريات العراق ضد عمان

تعتبر مباراة اليوم بين المنتخبين هي رقم 10 في تاريخ مواجهاتهما، المباريات أل 9 السابقة حقق المنتخب العراقي الفوز في 4 مناسبات أعوام “1976/ 1979/ 1984/ 1986″، بينما كان الفوز للمنتخب العماني في مناسبتين أعوام “2004/ 2009″، وحل التعادل في 3 مواجهات أعوام “1988/ 2010/ 2014″، وكان العراق قد حقق اللقب 3 مرات، بينما حقق المنتخب العماني اللقب مرتين فقط.

بطاقة تعريف المنتخب العراقي

بطاقة تعريف المنتخب العماني

موعد مباراة العراق وعمان