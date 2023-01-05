كلاسيكو الدوري السعودي اليوم الخميس بين الاتحاد والهلال

كلاسيكو الدوري السعودي اليوم، في قمة كروية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بالسعودية بين الاتحاد والهلال اللذان يمتلكان شعبية جماهيرية عريضة لكل فريق حيث تجمع الجولة الثانية عشر من دوري روشن الفريقين في تلك المواجهة ويدخل نادي الاتحاد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق سلسلة من الانتصارات المتتالية ومنها الفوز بركلات الترجيح في دور ال16 ببطولة كأس الملك على نادي الفوز وبعد تحقيق الفوز في آخر مواجهتين له ببطولة الدوري حيث فاز على التعاون بثلاثية نظيفة وبعدها الفوز على أبها بهدفين مقابل هدف ليسعى في تلك المواجهة على استكمال انتصاراته المتتالية وعلى الجانب الآخر يدخل الهلال المواجهة وعينه على الفوز خاصة بعد التعادل في آخر مواجهتين له أمام النصر وأبها.

كلاسيكو الدوري السعودي اليوم بين الاتحاد والهلال الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف نادي اتحاد جدة نادي الهلال في الجولة ال12 من بطولة دوري روشن اليوم الخميس الموافق الخامس من يناير 2022 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية السابعة والنصف بتوقيت مصر التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات على استاد الجوهرة المشعة بجدة وتم إسناد المهمة التحكيمية للحكم الإيطالي دانييلي أورساتو ويمكن متابعة أحداث المباراة عبر شاشة قنوات SSC الحاصلة على نقل أحداث مباريات البطولة وسيتم إذاعة المباراة عبر شاشة 1 SSC HD بتعليق عيسى الحربين.

التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد

في حراسة المرمي: مارسيلو غروهي.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي، شراحيلي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي.

في خط الوسط: طارق حامد، إيجور كورنادو، عبد الرحمن العبود.

في خط الهجوم: روماريو، حمد الله ، هيلدر كوستا.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال

في حراسة المرمي: المعيوف.

في خط الدفاع: سعودي عبد الحميد، جانج هون سو، على البليهي، ناصر الدوسري.

في خط الوسط: أندريه كاريو، محمد كنو، جوستافو كويلار، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: لوسيانو فيتو، أوديون إيغالو.

وكان نادي الهلال قد أعلن عن تجديد عقد لاعبه علي البليهي لموسم إضافي.

تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولة

التقي الفريقين في البطولة مائة لقاء جمع بينهم حقق الهلال الفوز الأكثر في خمسة وأربعون مواجهة بينما فاز الاتحاد في ثمانية وعشرون مواجهة وتعادل الفريقين في سبعة وعشرون مواجهة وشهدت جميع اللقاءات تسجيل 256 هدف حيث سجل الهلال مائة وخمسة وأربعون هدفاً بينما سجل الاتحاد مائة وأحد عشر هدفاً.