نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة موجعة لجماهير النصر قبل مباراة الطائي بالدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل مباراة النصر والطائي غدا بالدوري السعودي للموسم الجاري 2022/2023 وبالرغم من السعادة البالغة التي عاشها جماهير النصر السعودي خلال الأيام القليلة الماضية بعد الأعلان الرسمي لأدارة النادي عن صفقة اللاعب العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث حظي حفل الاستقبال بملعب مرسول بارك بزحف جماهيري رهيب من أجل مشاهدة النجم العالمي ينضم للفريق لمدة موسمين وبالرغم من الانتقادات الكثيرة التي نالت اللاعب الا انه اعلن انه يسعي لكسر الارقام القياسية الخاصة بالدوري السعودي كما فعلها في الدوريات الأخري.

ولكن تلقي جمهور النصر صدمة رهيبة حيث صارت الشكوك حول مشاركة رونالدو في مباراة النصر والطائي غدا وذلك بالرغم من اعلان اللاعب انه جاهز للمشاركة في المباراة ولكن في انتظار رأي المدير الفني ولكن هناك ثلاث أسباب اخري قد تعرقل قائد منتخب البرتغال وتجعله غير قادر في المشاركة في مباراة الغد.

صدمة موجعة لجماهير النصر قبل مباراة الطائي

في أطار مباراة النصر والطائي غدا الخميس الموافق 5 يناير 2023 في أطار بطولة الدوري السعودي وذلك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية وانتظار جماهير النصر الظهور الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص الفريق بعد الأعلان الرسمي عن انضمام اللاعب للفريق في صفقة أثار ضجه كبيرة في الوسط الرياضي الا أن لم يتاكد حتي الأن مشاركة اللاعب في مباراة الغد وذلك لوجود ثلاث عوائق قد تؤجل من مشاركة البرتغالي في مباراة الغد وهي :

أولا : يجب علي نادي النصر أولا التخلص من لاعب أجنبي واحد من القائمة بسبب وصول عدد الاجانب في الفريق الي الحد الأقصي المسموح به ل أي نادي في السعودية .

ثانيا : أنتظار وصول اشعار من الاتحاد الدولي بتسليم جميع اللاعبين السابقين مستحقاتهم المتأخرة لدي النادي ونجحت في ذلك بالفعل ادارة النادي .

ثالثا : انتظار البطاقة الدولية للاعب وقد تحرمة من اللاعب في حال كانت مرفقة بعقوبة التي وقعت علية في أنجلترا وهي مباراتان.

القنوات الناقلة لمبارة النصر والطائي

تذاع مبارة النصر والطائي في دوري روشن السعودي علي قنوات ssc وايضا يمكن مشاهدة من خلال الاشتراك في شاهد VIP.