يوفنتوس يكسب كريمونيزي بصعوبة
حقق يوفنتوس فوزاً صعباً على مضيفه كريمونيزي 1 - صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل أركاديوش ميليك هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد كريمونيزي عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).
وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المرحلة ذاتها، تعادل مونزا مع مضيفه فيورنتينا 1 - 1 وتقدم أرتور كابرال لفيورنتينا في الدقيقة 19 قبل أن يدرك كارلوس أغوستو التعادل في الدقيقة 61.
ورفع فيورنتينا رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع مونزا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر.
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