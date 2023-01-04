اعلن اهلي طرابلس الليبي أمس الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدافع التونسي هيثم العيوني قادما من نادي بورسعيد المصري.

وسبق لهيثم العيوني (31 عاما) ان تقمص ايضا الوان شبيبة القيروان والنجم الساحلي والملعب التونسي.

ويحتل اهلي طرابلس المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية للبطولة الليبية لكرة القدم برصيد 15 نقطة خلف الاتحاد المتصدر ب23 نقطة وابوسليم صاحب المركز الثاني ب16 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اهلي طرابلس الليبي يضم المدافع التونسي هيثم العيوني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.