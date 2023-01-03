نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة وتشكيل النصر المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي للمحترفين من أكثر المواعيد التي يتم البحث عنها الآن عبر محرك البحث جوجل، حيث يرغب جماهير العالمي في حضور مباراة النصر والطائي القادمة في الدوري من داخل استاد مرسول بارك، ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر القادمة في الدوري ضد الطائي اليوم الخميس الموافق 05\01\2023، وتأتي المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من منافسات دوري روشن للمحترفين.

يسعى النصر السعودي نحو الفوز بالمباراة ومواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية في الدوري، حيث يحتل العالمي المركز الأول برصيد 26 نقطة، مباراة النصر القادمة في الدوري تحظى باهتمام إعلامي عربي وعالمي كبير، وذلك بسبب انضمام النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر من 2023 إلى 2025، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقع ثقفني المتميز لنوضح لكم رابط موقع تذاكر مرسول بارك لحجز تذاكر مباراة النصر والطائي، كما سنتناول معكم بالتفصيل موعد المباراة وتشكيل النصر المتوقع أمام الطائي.

موعد مباراة النصر والطائي

من المقرر أن يستقبل استاد مرسول بارك أحداث مباراة النصر والطائي القادمة في الدوري السعودي للمحترفين. تأتي المباراة ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر دوري روشن للمحترفين. وسوف تنطلق المباراة يوم الخميس الموافق 05\01\2023 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض.

تشكيل النصر أمام الطائي المتوقع

النصر السعودي يسعى نحو الفوز بالمباراة والحصول على نقاط المباراة الثلاث والمحافظة على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين. حيث يحتل النصر المركز الأول برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني الشباب ونقطتين عن صاحب المركز الثالث الاتحاد. لذلك هي مباراة لا تحتمل فقد نقاط لمواصلة الزحف نحو اللقب الغالي والغائب عن قلعة العالمي منذ فترة ليست بالقصيرة. ومن المتوقع أن يبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى:- دافيد أوسبينا.

الدفاع:- سلطان الغنام، الفارو، العمري، كونان.

الوسط:- علي الحسن، جوستافو، عبد الرحمن غريب.

الهجوم:- تاليسكا، مارتينيز، أبوبكر.

ومن المتوقع عدم مشاركة النجم العالمي رونالدو في هذه المباراة.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة ssc الرياضية لأنها المالكة للحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين.