نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [رابط] حجز تذكرة مرسول بارك حفل تقديم كريستيانو رونالدو tickets في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الملايين حول العالم وخاصة في المملكة العربية السعودية حفل تقديم اللاعب الأسطوري كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، حيث تم الإعلان منذ ساعات قليلة ماضية عبر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على تويتر عن إتاحة رابط حجز تذاكر حفل تقديم اللاعب البرتغالي في ملعب مرسول بارك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسنتابع معكم في هذا المقال آخر الأخبار بخصوص الحفل وكيف تحجز مكان لك بالجوال وكم سيكون سعر التذكرة، فتابع في ثقفني.

كريستيانو رونالدو إلى النصر 2023

وقد تفاجئ العالم في الأيام القليلة الماضية بخبر انتقال اللاعب كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، وهذا في صفقة انتقال تاريخية في عالم الكرة وخاصة دوري كرة القدم السعودي الممتاز، حيث لم يتوقع أحد أن ينتقل النجم إلى الدوري السعودي.

ولكن تفاجئ الجميع بإبرام الصفقة بنجاح، وهذا ما أسعد جماهير المنطقة العربية وخاصة مشجعي النصر السعودي، وقد وصل بالفعل اللاعب إلى الرياض رفقة عائلته استعداد لحفل تقديمه في النادي.

استقبال رونالدو

وتم الإعلان بالفعل عن أسعار التذاكر الخاصة بالدخول إلى الحفل، وكذلك موقع المخصص لحجز تذاكر هذا الحدث، وقد تم تحديد ملعب مرسول بارك victoryarena في الرياض لاستضافته، وهذا في الموعد التالي:

يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2022.

يتم فتح البوابات في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا.

يبدأ الحفل من السابعة مساء بتوقيت الرياض.

اسعار التذكرة لحضور تقديم النجم 15 ريال سعودي.

والجميل في الأمر ان النادي أعلن ان عائدات هذا الحدث سيتم التبرع بها إلى منصة إحسان الخيرية، وقد تم طرح التذاكر للحجز بشكل إلكتروني منذ ساعات، فتابع.

حجز تذكرة مرسول بارك

ونبدأ معكم أعزائنا المتابعين بالطريقة الصحيحة والرابط الخاص بالحجز، وهذا ما يكون عبر متابعة الخطوات التالية:

ادخل إلى رابط الحجز الرسمي tickets.victoryarena.com.

انقر على اشتري تذاكر حفل cristiano ronaldo.

بعدها تنتظر في الطابور الخاص بالحجز.

تقوم بعمل تسجيل الدخول، أو تسجيل جديد اذا لم يكن لك حساب.

حدد عدد التذاكر.

ثم اختر طريقة الدفع الخاصة بك.

كم سعة مرسول بارك

ويتسائل الراغبين في حضور هذا الحفل عن عدد حضور أو سعة الملعب، حيث يتوقع أن يملتئ الاستاد بالكامل في هذا الحدث الاستثنائي، ويتوقع أيضا حضور جماهيري واسع من الجماهير في مباراة كريستيانو رونالدو الأولى مع نادي النصر في الدوري السعودي الممتاز.