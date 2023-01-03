نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «قمة الأسبوع».. موعد مباراة انتر ميلان ونابولي الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتتح مساء غدٍ الأربعاء 4 يناير من العام الجديد 2023، مباريات الجولة 16 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى A موسم 2023/2022، ضمن مواجهات الذهاب أو الدور الأول، يحتضن ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) Stadio San Siro Giuseppe Meazza في مدينة ميلانو الإيطالية، أحدث مباراة انتر ميلان ونابولي، التي تمثل قمة مباريات الأسبوع، والتي قد تدفع بـ”الأفاعي” حال الفوز بنتيجتها إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الكالشيو، في المقابل ستدفع “البارثينوبين” للابتعاد في صدارة الترتيب لـ Serie A.

على كل الأحوال، سنتناول بالتفصيل في التغطية التالية، جميع الأخبار والكواليس والمستجدات بشأن موعد مباراة انتر ميلان ونابولي والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى مشوار الناديين ونتائجهما في الموسم 121 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، علاوة على تاريخ مواجهات انتر ميلان ونابولي.

مباراة انتر ميلان ونابولي

بشكل استثنائي “غير معلوم أسبابه” تنطلق مساء غدٍ الأربعاء، مباريات الأسبوع السادس عشر من الـ Italian Serie A 2022/2023، ويأتي في قمتها مواجهة نابولي وانتر ميلان.

وبالمناسبة، فإن لقاء الأربعاء، يأتي على بعد نحو 11 شهرًا على آخر مواجهة جمعت الناديين، في إياب موسم 2022/2021 من الكالشيو (والذي يحمل الميلان لقبه بفارق نقطتين فقط عن مواطنه وجاره الإنتر)، والتي انتهت حينئذ بالتعادل الإيجابي (1-1) بهدفي لورنزو إنسيني Lorenzo Insigne و إدين دجيكو Edin Dzeko.

وذلك بعد مواجهة أخرى في الدور الأول، انتهت بفوز انتر ناسيونالي (3-2).

عمومًا إليكم أولًا جدول ترتيب الـ Calcio 2023 قبل انطلاق مباريات الجولة 16 من البطولة:

أما عن مواجهات الأندية الكبرى لحساب الجولة ذاتها، فإن حامل اللقب ميلان يحل ضيفًا على ساليرنيتانا، كما يستضيف ذئاب العاصمة “روما” فريق بولونيا، كما يستقبل كريمونيزي فريق السيدة العجوز “يوفنتوس”.

نادي انتر ميلان

مع أصحاب الديار نادي انتر ميلان الإيطالي، نستهل تغطيتنا للحدث الأبرز غدًا الأربعاء في الكالشيو.

حيثما يدخل الإنتر المواجهة وفي جعبته 30 نقطة وصافي (12) هدفًا.

إذ تمكن Internazionale Milano من تحقيق 10 انتصارات، بينما تلقى 5 هزائم، وخلت سجلات الفريق من التعادل هذا الموسم.

وفي المباريات الخمس الأخيرة للإنتر في الدوري الإيطالي، جمعت عناصر المدير الفني المحلي سيموني إنزاجي Simone Inzaghi اثنا عشر نقطة.

وذلك إثر تحقيق 4 انتصارات على حساب أندية فيورنتينا بنتيجة (4-3) وسامبدوريا بثلاثية نظيفة، كما حقق انتصارًا عريضًا على بولونيا بنصف دستة أهداف (6-1) وأيضًا تغلب على أتالانتا (3-2)، بينما خسر من أمام اليوفي بثنائية بيضاء.

نادي نابولي

من جهة أخرى، يواصل نادي نابولي الإيطالي مشواره الناجح بسجلٍ خالٍ من الهزائم هذا الموسم.

إذ يتربع “الأزوري” على رأس جدول ترتيب البطولة الإيطالية، برصيد 41 نقطة وفارق (25) هدفًا، مبتعدًا بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه “ميلان”.

وخلال الموسم الجاري، فاز SSC Napoli في 13 مباراة، وتعادل في لقاءين فقط.

أما عن نتائج نابولي في آخر 5 مباريات من الكالشيو، فقد حصدت كتيبة المدير الفني القدير لوتشيانو سباليتي Luciano Spalletti العلامة الكاملة بخمس انتصارات مميزة.

حيثما انتصر البارثينوبين على أندية روما بهدف ثم ساسولو برباعية نظيفة، قبل أن يتغلب على أتالانتا بنتيجة (2-1) وكذلك إمبولي بثنائية نظيفة، وفي الجولة الماضية فاز على أودينيزي (3-2).

تاريخ مواجهات انتر ميلان ونابولي

في جانب المواجهات التاريخية المباشرة بين Inter Milan vs Napoli في الدوري الإيطالي، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت الجانبين إجمالي 60 لقاءً.

وذلك منذ المواجهة الأولى التي جمعت الناديين، في ذهاب موسم 1985/1984 والتي انتهت بفوز انتر ناسيونالي بنتيجة (2-1).

بصفة عامة، فاز انتر ميلان في 24 مباراة، بينما حقق نابولي الانتصار في 17 لقاءً، وكان التعادل حاضرًا في 19 مواجهة.

أما عن الأهداف المسجلة في مواجهات انتر ميلان أمام نابولي، فقد أحرز “النيراتزوري” 73 هدفًا، فيما سجل “نابولي سوكر” 64 هدفًا.

من ناحية أخرى، وبشأن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، فكانت فوز نابولي (4-2)، وذلك في مواجهة الدور الأول من موسم 2014/2013، ومثلت تلك النتيجة واحدة من أكبر انتصارات نابولي ضد انتر ميلان.

بينما جاء الفوز الأكبر لـ انتر ميلان ضد نابولي بنتيجة (4-0)، وذلك في إياب موسم 1996/1995.

موعد مباراة انتر ميلان ونابولي والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المواجهة الأبرز عن الأسبوع الـ16 في الكالشيو 2023، مساء غدٍ الأربعاء، في تمام الثانية عشر إلا الربع من صباح بعد غدٍ الخميس ( 11:45 م ) بتوقيت الكويت وعمان والإمارات، الحادية عشر إلا الربع ( 10:45 م ) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان ورومانيا وقبرص وليبيا والسودان، التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت تونس والجزائر وفرنسا والمغرب وإسبانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا، الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة انتر ميلان ونابولي، فسيكون الحكم سيمون سوزا Simone Sozza وفق ما أعلنه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ( FIGC ).

وبشأن القنوات الناقلة للقاء، فالمباراة ستكون منقولة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية من خلال قناة AD SPORTS Premium 1 ، وعبر تطبيق Starz Play App.

من جهة أخرى، وعن معلق مباراة انتر ميلان ونابولي، فسيكون المعلق الرياضي الإماراتي فارس عوض.