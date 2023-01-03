طريقة تنزيل قنوات SSC المجانية SD عربسات 2023 الترددات لمتابعة المباريات

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عمر شويل - جدة نستعرض طريقة تنزيل قنوات SSC المجانية والمشفرة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات بالتقنية العادية SD المتاحة مجاناً، والتقنية فائقة الدقة والجودة HD المشفرة، وذلك لمتابعة مباريات اليوم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين السعودي، حيث تم الإعلان من جانب شركة الرياضة السعودية SSC عن امتلاكها الحق الحصري في نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل حصري لمدة ثلاث مواسم، وقد أوضحت أنه يمكنكم الحصول على القنوات الناقلة مجاناً للدوري، كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في باقات الدوري السعودي عبر منصة شاهد VIP وعبر جهاز GOBX باشتراك شهري، ومن خلال المقال يمكنكم الحصول على تردد قنوات SSC الرياضية لمتابعة مباريات اليوم.

طريقة تنزيل قنوات SSC المجانية الرياضية

تم الإعلان من جانب شركة الرياضة السعودية المالك الحصري لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي عن إطلاق وتدشين مجموعة من القنوات المفتوحة والمشفرة المتخصصة تحت مسمى قنوات SSC، وذلك بالتعاقد مع مجموعة قنوات MBC الفضائية لتقديم خدمات النقل لأحداث المسابقات السعودية والبث لهذه القنوات، وقد تم إطلاق وتدشين قنوات اس اس سي الفضائية اعتباراً من شهر أغسطس 2021م.

وقد أكدت شركة الرياضة السعودية على أنها تتيح أمام الجمهور الرياضي إمكانية متابعة مباريات كرة القدم والمسابقات الرياضية السعودية عبر قنوات SSC المفتوحة بشكل مجاني بتقنية SD العادية على منصة شاهد الإلكترونية، بالإضافة إلى أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي عرب سات، وسيتم إتاحة مشاهدة القنوات بتقنية HD عبر منصة شاهد VIP.

ويتم ضبط تردد قنوات SSC بتقنية SD المجانية على عربسات بدر 6 من خلال ضبط الطبق اللاقط على القمر الصناعي عرب سات باتجاه 26 شرق، ثم الدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال > التركيب > إضافة قنوات جديدة > إدخال تردد SSC عربسات > تعبئة معدل الترميز واختيار القطبية ومعامل تصحيح الخطأ > إضافة > ثم النقر على زر ابحث، وسيتم تنزيل القنوات المجانية بتقنية SD لمتابعة مباريات اليوم.

ما هي خطوات ضبط قنوات SSC المجانية؟

يمكن لمحبي ومتابعي كرة القدم السعودية سواء الدوري السعودي للمحترفين أو المسابقات الكروية أو الرياضية الأخرى بالمملكة العربية السعودية عن طريق قنوات SSC الفضائية، حيث تم الإعلان من جانب شركة الرياضة السعودية بشكل رسمي عن إطلاق مجموعة القنوات على القمر الصناعي عرب سات بشكل مجاني.

وقد أصبح بإمكانكم الآن تنزيل القنوات ضمن قائمة القنوات لديكم من خلال توجيه الطبق اللاقط أو الدش على القمر الصناعي عرب سات بدر 6 “26 شرق”، ثم الدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال خاصتكم، والنقر على “التركيب”، ثم النقر على قائمة الترددات، ولإضافة قنوات جديدة قم بالنقر على الزر باللون المحدد لإضافة القنوات الجديدة.

وسيطلب منك إدخال تردد قنوات SSC الرياضية بشكل يدوي وهي 12418 عربسات بدر 6 اتجاه 26 شرق، واختيار الاستقطاب أفقي، وتعبئة معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، ثم النقر على زر “OK”، ستظهر رسالة أن المرسل موجود، قم بالنقر على زر “ابحث”، وسيتم تنزيل القنوات وفق طريقة تنزيل قنوات SSC المجانية الموضحة على قائمة القنوات بجهاز الاستقبال.

تردد قنوات SSC الرياضية 2023

وفقاً لإعلان شركة الرياضة السعودية فيما يتعلق بالقنوات المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات بدر 6 والقمر الصناعي نايل سات، فيمكنكم الآن الحصول على مجموعة قنوات SSC المجانية من خلال ضبط تردد SSC عربسات المعلن عنه رسمياً من قبل الشركة، فمن يرغب في التعرف على ترددات قنوات اس اس سي الرياضية المفتوحة مجاناً، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

ترددات قناة SSC عربسات بدر 6

تردد قنوات SSC نايل سات “معطل”

التردد: 12418 التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مميزات قنوات SSC Sports

تتميز قنوات SSC الرياضية الناقلة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بالعديد من المزايا التي تجعل SSC حديث المشاهد الرياضي المحب لمتابعة المسابقات السعودية، حيث تحظى قنوات SSC Sports على اهتمام العديد نظراً لامتلاكها الحق الحصري في نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري (موسم واحد فقط).

وتتميز القنوات الرياضية SSC بوجود إعلاميين رياضيين من الطراز الأول وهم من كانوا يعملون لدى قنوات mbc pro sports سابقاً، ووجود أفضل المعلقين الرياضين مثل فهد العتيبي ومشاري القرني وعيسى الحربين وغيرهم من المعلقين المميزين، ونقل مباريات الدوري السعودي على القمر الصناعي عربسات مجاناً، وإذاعتها بجودة sd العادية، وتقنية الصورة عالية الدقة hd.

وحصول القنوات الرياضية SSC السعودية على حقوق نقل العديد من المباريات المحلية والتي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتقديم استوديو تحليلي قبل المباراة لمناقشة كافة التفاصيل حول المباريات بحضور أفضل المحللين على الساحة الرياضية، بالإضافة إلى توفير تغطية كاملة لكافة المباريات في الدوري السعودي ومتابعة الأحداث الرياضية العالمية لنقل الصورة الكاملة للمشاهد من خلال برامج إخبارية رياضية، ويتم الحصول على القنوات من خلال ضبط تردد SSC وفق طريقة تنزيل قنوات SSC المجانية SD عربسات الموضحة.

الاشتراك في باقة قنوات ssc

يتم الحصول على قنوات SSC المشفرة من خلال منصة شاهد VIP الإلكترونية وعلى جهاز GOBX الفضائي، حيث يمكنكم الاشتراك في باقة الرياضة على شاهد VIP للاستمتاع بمشاهدة المباريات بتقنية HD فائقة الدقة والجودة، بالإضافة إلى الحصول على جميع محتوى شاهد.

كما يمكن الاشتراك في باقة الرياضة على منصة شاهد VIP وجهاز GOBX سوياً لمشاهدة الأحداث الرياضية فضائياً عبر شاشات التليفزيون، حيث يمكن الحصول على اشتراك مُضاعف يتيح أمام المشترك إمكانية متابعة باقة الرياضة بشكل كامل على جهاز جي بوكس، بالإضافة إلى باقة الرياضة على شاهد VIP معاً بتقنية الصورة HD فائقة الدقة.

وفي حال شراء الجهاز والاشتراك في باقة شاهد، فسوف يحصل المشترك على جميع محتوى شاهد VIP من أعمال شاهد الأصلية والحصرية وغيرها، وذلك مقابل اشتراك مالي يتم دفعه بناءً على المدة التي يختارها المشترك، حيث يمكن اختيار الباقة الشهرية أو الربع سنوي أو السنوية، ومن يرغب في التعرف على قيمة الاشتراك في ssc يمكنه ذلك من خلال التالي:

اشتراك شهري بقيمة 74.99 ريال سعودي.

ربع سنوي لمدة 3 شهور بقيمة 214.99 ريال سعودي.

اشتراك سنوي بقيمة 779.99 ريال سعودي

ما هي البطولات المنقولة على قنوات SSC الرياضية؟

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين رسمياً عن منح شركة الرياضة السعودية الحق الفضائي والرقمي الحصري لنقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لمدة موسم رياضي واحد فقط، لتقوم الشركة بإدارة المحتوى الرياضي بموجب هذه الاتفاقية، كما أوضحت الشركة أنها تمتلك حقوق بث المحتوى الرياضي للبطولات والدوريات التالية:

مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين. دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي. كأس السوبر السعودي. التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم. نهائيات كأس آسيا. مسابقات دوري أبطال آسيا وغيرها من البطولات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي.

ومن يرغب في الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين الجولة الثانية، وكافة المباريات المنقولة عبر قنوات SSC الرياضية السعودية، يمكنه ذلك من خلال ضبط ترددات قنوات SSC الرياضية عن طريق اتباع طريقة تنزيل قنوات SSC المجانية الموضحة بالمقال.

نقل حفل تقديم كريستيانو رونالدو اليوم

تم الإعلان من جانب شركة الرياضة السعودية عن نقلها حفل تقديم اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 3 يناير 2023م، وذلك بعد إتمام العقد بين اللاعب والنادي في العاصمة الإسبانية مدريد، وسيتم بدء نقل فعاليات تقديم اللاعب في تمام الساعة 7:00م بتوقيت السعودية.

وقد تم توقيع رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي آل معمر العقد مع رونالدو لمدة موسمين، حيث يمتد العقد حتى 2025م، ليرتدي اللاعب القميص رقم 7، ومن يرغب في استقبال قنوات الرياضة السعودية لمتابعة حفل اليوم، يمكنه ذلك من خلال متابعة طريقة تنزيل قنوات SSC المجانية الموضحة بالمقال.