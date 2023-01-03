نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشراً.. هنا موعد مباراة النصر والطائي في دوري روشن| تعرف على تفاصيل إيقاف رونالدو في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة النصر والطائي في الجولة 12 من دوري روشن، أهم المواعيد الكروية التي يتم البحث عنها الآن من قبل جماهير العالمي، ولما لا وهي المباراة الأولى التي قد تشهد تواجد رونالدو في قائمة النصر في الدوري بعد توقيع النجم العالمي للنصر لمدة عامين ونصف، وإقامة حفل أستقبال رونالدو في ملعب مرسول بارك، يوم الثلاثاء 3 يناير وسط الجماهير النصراوية التي ملاءة جنبات الملعب وتقام أيضاً مباراة الاتحاد والهلال عقب هذه المباراة مباشراً، لذا فهو يوم رياضي هام في المملكة.

أعلن الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر برنامجه الشهير أكشن مع وليد، عن إمكانية إيقاف النجم العالمي رونالدو مباراتين، نتيجة عقوبة تم توقيعها على اللاعب أثناء لعبه لفريق مانشستر يونايتد ضد فريق أيفرتون، وتحطيم رونالدو هاتف أحد مشجعي أيفرتون، مما جعل الاتحاد الإنجليزي يوقع عقوبة 50 ألف جنيه استرليني وإيقاف مباراتين، ولم يتم التأكد من تطبيق العقوبة على رونالدو مع النصر.

موعد مباراة النصر والطائي

15.00 : – الثالثة مساءً بتوقيت غرينتش.

16.00 : – الرابعة مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

17.00 : – الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية/ السودان/ ليبيا.

18.00 : – السادسة مساءً بتوقيت أم القرى مدينة مكة المكرمة/ قطر/ البحرين/ الكويت.

19.00 : – الساعة السابعة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

القناة الناقلة والمعلق

تنقل المباراة على الهواء مباشراً عبر شاشة قناة ssc hd 1، ويعلق عليها المعلق الشهير عبد الله الحربي وتعد قنوات ssc هي الناقل الحصري لجميع مباريات دوري روشن.

التشكيل المتوقع للنصر ضد الطائي

تعرض النجم الكاميروني أبو بكر فنيست لإصابة سوف تبعده عن تشكيل النصر ضد الطائي وفيما يلي التشكيل المتوقع.

حراسة المرمى : دافيد أونيسا.

الدفاع : ألفارو/ عبد الإله العمري/ سلطان الغنام/ جونثان كونان.

خط الوسط : لويس جوستافو/ خالد الغنام/ عبد الرحمن غريب/ سامي النجعي.

خط الهجوم الناري : كريستيانو رونالدو/ أندرسون تاليسكا.

مباراة النصر ضد الطائي في الدوري

يدخل النصر المباراة وهو متصدر ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، من خوض 11 مباراة حقق الانتصار في 8 وتعادل في 2 وخسر مباراة سجل 25 هدف وأستقبل 6، بينما منافسه اليوم فريق الطائي فهو يحتل المركز 7 برصيد 18 نقطة، من لعب 11 مباراة فاز في 6 وخسر 5 سجل مهاجموه 17 هدف وسكنت شباكه 14 هدف.

ترتيب دوري روشن قبل الجولة الثانية عشر

رابط حجز تذاكر مباراة النصر ضد الطائي

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النقر على تسجيل الدخول ثم تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تسجيل دخول جديد.

سجل كافة البيانات الشخصية المطلوبة بصورة صحيحة.

حدد فئة التذكرة ورقم الكرسي الذي ترغب في الجلوس به ثم أدفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز.

تاريخ مواجهات النصر والطائي في دوري المحترفين

بالنظر إلي تاريخ المواجهات نجد أن هناك تعادل في مرات الفوز فلم يلتقي الفريقين في دوري المحترفين إلا في مباراتين، كانت في الموسم الماضي أستطاع الطائي الفوز في الدور الأول بينما فاز النصر في الدور الثاني.

موعد مباراة النصر والطائي القادمة