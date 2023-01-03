نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي القادمة، بعدما أنهى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السيد مارسيل كولر مباراة الشياطين الحمر أمام نادي بيراميدز، والتي أقيمت في مساء البارحة الاثنين الموافق 2/1/2023، المباراة أقيمت في ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن مباريات الدوري المصري في الجولة الحادية عشر، وعبر مقالنا اليوم نوضح لك موعد مباراة الأهلي القادمة.

ما هي القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي القادمة

يتم نقل الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت بشكل حصري، وجودة ممتازة حيث يتم بث المباريات بتقنية HD، وكذلك تقنية SD وهذا هو تردد القناة:

اسم القناة On Time Sports 1 التردد 11861 معدل الترميز 27500 معامل الاستقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ ⅚

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد انبي

يلتقي النادي الأهلي في الخامسة مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في استاد عثمان أحمد عثمان في بطولة الدوري المصري، مع فريق انبي، وفي السطور القادمة هي مباريات النادي الأهلي في شهر يناير:

قائمة الأهلي في الدوري المصري 2022-23

قبل نشر موعد مباراة الأهلي القادمة، نقدم إليكم قائمة النادي الأهلي التي تنافس في بطولة الدوري المصري 2022-2023 وإليك القائمة:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

خط الدفاع:

رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود متولي – محمد مغربي – محمد عبد المنعم – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط:

عمرو السولية – حمدي فتحي – أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – محمد محمود – محمد مجدى أفشة – محمد فخري.

خط الهجوم:

حسين الشحات – محمود كهربا – طاهر محمد طاهر – عمار حمدي – بيرس تاو – برونو سافيو – محمد شريف – حسام حسن – شادي حسين.

لاعبون تحت السن:

زياد طارق – مصطفى سعد – محمد أشرف – رأفت خليل – كريم الدبيسي – عبدالرحمن رشدان.

التشكيل المتوقع في موعد مباراة الأهلي القادمة

يلتقي النادي الأهلي في يوم الخميس المقبل أمام نادي انبي بهذا التشكيل المتوقع من السيد كولر:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- محمد هاني.

في وسط الملعب: علي معلول- أليو ديانج- محمد مجدي.

خط الهجوم: برونو سافيو البرازيلي- شادي حسين- حسين الشحات.

تشكيل انبي المتوقع أمام مباراة الأهلي

يلتقي نادي انبي في يوم الخميس المقبل أمام موعد مباراة الأهلي القادمة معه، بهذا التشكيل المتوقع من السيد أحمد كشري مدرب نادي انبي:

عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى.

يتواجد في خط الدفاع أحمد كالوشا ومحمد حامد وخالد رضا.

في الوسط يتواجد كلا من: محمد حمدي ويوسف لبيب وعلي فوزي وأحمد يوسف.

مصطفى شكشك وإريك تراوري ورفيق كابو بالهجوم.