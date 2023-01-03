نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدورالسعودي للمحترفين 2023 ونتائج الجولة الحادية عشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول ترتيب الدروي السعودي للمحترفين 2023، مع بداية الموسم الكروي الجديد 2023/2022 عادت جماهير كرة القدم السعودية من جديد لتتابع منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين والذي يحمل اسم دوري روشن السعودي، حيث يعد الدوري السعودي للمحترفين هو أحد أقوى الدوريات في منطقة الشرق الأوسط وشمل إفريقيا لما في هذا الدوري من منافسة قوية بين الأندية على لقب الدوري، بالإضافة إلى وجود لاعبين محترفين على مستوى عالي سبق لهم وأن لعبوا في أندية ودوريات كبرى على مستوى العالم، وانتظام مباريات المسابقة، وهو مايجعل من الدوري السعودي أحد أقوى الدوريات العربية إن لم يك هو الأقوى.

ويغيب عن الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي هذا الموسم فريق الأهلي والذي هبط الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن هبوط الأهلي لم يمنع أندية: الهلال، والاتحاد، والنصر، والشباب من المنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث حققت هذه الأندية إنطلاقة قوية خلال بدايتهم في مشوارهم هذا الموسم بمنافسات دوري روشن السعودي.

وتشهد منافسات الدوري السعودي للمحترفين العديد من المباريات القوية والتي تقام بين الأندية المتنافسة على لقب الدوري، كما أن المدرجات تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل الجماهير في كافة المباريات.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ونتابع وإياكم أحداث منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023، دوري روشن السعودي حيث سنقوم بعد نهاية منافسات كل أسبوع بتحديث جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين من أجل إطلاعكم على آخر مستجدات منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث استطاع نادي الشباب تحقيق الفوز في سبع جولات وتعادل وحيد أمام الهلال، ليتربع بذلك الشباب على صدارة جدول الترتيب، وبفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وإليكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023.

نتائج الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين

وفي الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين تمكن نادي النصر من الحفاظ على صدارته للدوري بعد الفوز على ضمك، فيما فاز أندية الاتحاد والشباب، وتعادل الهلال في ختام منافسات هذه الجولة، وإليكم نتائج الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين:

المباراة النتيجة الفتح × الفيحاء 0×2 الوحدة × العدالة 0×0 الشباب × الاتفاق 3×0 الباطن × الطائي 4×0 أبها × الاتحاد 1×2 الرائد × التعاون 2×3 الخليج × النصر 0×1 الهلال × ضمك 2×2

نتائج الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين

شهدت منافسات الجولة العاشرة عدداً من المباريات الكبرى خلال هذه الجولة، حيث واجه الهلال نظيره النصر في ديربي الرياض، فيما واجه التعاون فريق الاتحاد، وإليكم نتائج مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة النتيجة ضمك × الوحدة 0×0 العدالة × أبها 0×2 الاتفاق × الخليج 1×0 الباطن × الرائد 1×2 الفتح × الشباب 4×1 الاتحاد × التعاون 3×0 الفيحاء × الطائي 2×1 النصر × الهلال 2×2

نتائج الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين

عادت منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023 من جديد بعد توقف بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2022 والتي تقام في دولة قطر، حيث عادت الحياة من جديد في ملاعب الدوري السعودي، وإليكم نتائج الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة النتيجة ضمك × الاتفاق 0×0 الخليج × الفيحاء 1×2 التعاون × العدالة 4×1 أبها × الطائي 2×1 الرائد × النصر 1×4 الهلال × الباطن 0×0 الاتحاد × الشباب تأجلت الفتح × الوحدة تأجلت

نتائج الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين

وفي الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي تمكنت أندية: الهلال، والشباب، والنصر، والاتحاد من تحقيق الفوز، لتستمر المنافسة بقوة على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وإليكم نتائج مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي، بعد أن تم إقامتها يومي السبت والأحد.

المباراة النتيجة الطائي × الهلال 2×3 الشباب × الخليج 4×0 الفتح × الرائد 1×0 الباطن × أبها 1×3 النصر× الفيحاء 4×0 العدالة × ضمك 0×2 الاتفاق × التعاون 0×1 الاتحاد × الوحدة 1×0

نتائج الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين

شهدت مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين العديد من المفاجآت، فاستطاع الاتفاق أن يوقف فريق الهلال ويتعادل معه سلبياً، فيما حافظ الشباب على صدارته لجدول ترتيب الدوري بعد فوزه على فريق الرائد بهدف دون رد وإليكم نتائج منافسات الأسبوع السادس، وأهداف هذه الجولة.

المباراة النتيجة الطائي × الخليج 3×0 التعاون × الوحدة 2×0 الاتفاق × الهلال 0×0 الشباب × الرائد 1×0 الباطن × ضمك 2×2 أبها × النصر العدالة × الفيحاء الاتحاد × الفتح

نتائج الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين

وكانت الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين والذي يحمل اسم دوري روشن السعودي قد شهدت فوز الفرق المتنافسة على لقب بطولة الدوري هذ الموسم، حيث استطاع الشباب الفوز على العدالة بهدف نظيف، فيما فاز النصر برباعية على الباطن، وفاز الاتحاد على الخليج بثنائية، فيما حقق الهلال الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف نظيفة، لتشتعل المنافسات على لقب الدوري السعودي للمحترفين وإليكم نتائج مباريات الجولة الرابعة، وأهداف الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

المباراة النتيجة الطائي × الفتح 1×0 العدالة × الشباب 0×1 الباطن × النصر 0×4 الاتحاد × الخليج 2×0 الاتفاق × الرائد 1×2 التعاون × ضمك 1×1 أبها × الفيحاء 1×1 الهلال × الوحدة 3×0

هذا ومن المقرر أن تعود منافسات الدوري السعودي للمحترفين من الجولة الخامسة بعد فترة التوقف الدولي، حيث ستعود الأندية لمنافسات الدوري بداية من الأول من شهر أكتوبر المقبل بمشيئة الله تعالى.