نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مواجهة قوية».. موعد مباراة الوحدة والاتفاق الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل مباريات دوري الرديف التنشيطي السعودي 2023، في النسخة الأولى من المسابقة، والذي يأتي على مستوى 7 أندية من الدوري الممتاز أو دوري المحترفين، وتعد فرصة مميزة لمشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبين في فئة الشباب أو الصف الثاني، ممن لم تتاح لهم فرصة الظهور على مستوى الفريق الأول، وهي تأتي برعاية الاتحاد السعودي لكرة القدم، واليوم الثلاثاء 3 يناير 2023، يستضيف ملعب ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية King Abdul Aziz Sport City Stadium في العاصمة المقدسة “مكة المكرمة”، أحداث مباراة الوحدة والاتفاق، ضمن لقاءات الدور الأول من الموسم الجاري.

على كل الأحوال، سنتناول بالتفصيل في التغطية التالية موعد مباراة الوحدة والاتفاق والقنوات الناقلة، إضافة إلى موقف الفريقين في مجموعة الدوري السعودي الرديف ونتائجهما وترتيبهما الحالي.

مباراة الوحدة والاتفاق

بعد مواجهة لم تحسم إلا بنتيجة التعادل، أقيمت على الملعب ذاته مستضيف لقاء اليوم، ولكن على مستوى الفريق الأول في دوري روشن، يجدد فريق الاتفاق والوحدة الموعد مع قمة جديدة.

حيثما يسعى فرسان مكة إلى مواصلة مشوارهم الناجح، بتحقيق فوزٍ ثان في البطولة السعودية بدوري الرديف.

إذ تمكن المارد الأحمر من تحقيق انتصار على متصدر جدول الترتيب حاليًا نادي أبها بهدف من توقيع وليد باخشوين.

مما منح Al-Wehda النقاط الثلاث الأولى له في المسابقة، وبفارق (1) هدف.

من جهة أخرى، يخوض نادي الاتفاق السعودي مواجهته الرابعة في البطولة.

إذ تمكن فارس الدهناء من تحقيق فوزٍ وحيدٍ في المباراة الثالثة له بدوري الرديف السعودي على حساب الشباب بنتيجة (3-1).

كما تعادل النواخذة إيجابيًا مع الفيحاء (2-2).

غير أن Al-Ettifaq سقط بـ”النيران الصديقة” ليخسر من الطائي بنتيجة (1-2).

عمومًا، إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي الرديف موسم 2023/2022 الحالي قبل مواجهة اليوم:

موعد مباراة الوحدة والاتفاق والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة اللقاء الجديد ضمن دوري الرديف السعودي التنشيطي 2023، مساء اليوم الثلاثاء، عند الساعة الخامسة (5:00 م) بتوقيت الكويت والإمارات وعُمان، الرابعة (4:00 م) بتوقيت السعودية والبحرين وقطر، الثالثة (3:00 م) بتوقيت مصر ولبنان وفلسطين وليبيا والسودان وقبرص ورومانيا، الثانية (2:00 م) بتوقيت تونس والمغرب وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والجزائر وهولندا وإيطاليا، الواحدة (1:00 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة الوحدة والاتفاق، فسيكون الحكم السعودي مشعل الشهري وفق ما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF).

وإليكم طاقم تحكيم لقاء اليوم كاملًا:

وحول القنوات الناقلة للمواجهة، فالمباراة ستكون منقولة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة الوحدة والاتفاق، فلم تفصح شركة الرياضة السعودية حتى كتابة تلك السطور عن طاقم التعليق على اللقاء بعد.