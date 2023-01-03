نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات SSC Sports الرياضية 2023 المجاني متابعة مباريات الدوري السعودي MBS في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض تردد قنوات SSC Sports الرياضية المفتوحة الناقلة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الجديد، وذلك بعد أن حصلت شركة الرياضة السعودية بشكل رسمي على حقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين لمدة ثلاث مواسم اعتباراً من موسم 2022 – 2023م، ومن خلال المقال نوفر تردد قناة SSC الرياضية المجانية بتقنية SD العادية وتردد قناة ssc sports بتقنية HD عالية الدقة والجودة لمتابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين حصرياً، ومن يرغب في الحصول على تذكرة المباراة القادمة، يمكنه ذلك من خلال موقع مكاني تذاكر الآن.

تردد قنوات SSC Sports الرياضية 2023

تم الإعلان رسمياً من قبل شركة SSC الفضائية إطلاق مجموعة قنوات SSC الرياضية الفضائية على القمر الصناعي عرب سات بدر 6 بشكل مجاني بتقنية sd العادية لمن يرغب في متابعة القنوات المفتوحة لمتابعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وقد أوضحت شركة الرياضة السعودية بشكل رسمي أنه يمكن للمشاهد السعودي متابعة المسابقات السعودية وخاصةً دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي من خلال شاهد VIP أو عبر جهاز Gobx أو عن طريق قنوات SSC المفتوحة مجاناً على القمر الصناعي عربسات، فمن يرغب في الحصول على ترددات قنوات SSC سبورت يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

⇓ عربسات بدر 6 نايل سات التردد 12418 11747 12523 الاستقطاب أفقي عمودي عمودي معدل الترميز 27500 27500 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 3/4 5/6 كيفية ضبط قنوات SSC الرياضية؟ يتم ضبط وتنزيل تردد قنوات SSC Sports الرياضية الفضائية المجانية المتوفرة على القمر عربسات وفق ما تم الإعلان عنه من قبل شركة الرياضة السعودية من خلال توجيه الطبق اللاقط “الدش” على القمر الصناعي المناسب (عرب سات بدر 6)، ثم الدخول إلى إعدادات الرسيفر “التركيب”، ثم الدخول إلى قائمة الترددات. ثم النقر على زر إضافة قنوات جديدة من خلال اللون المحدد بالقائمة، ثم تعبئة تردد قنوات SSC الرياضية الجديدة الموضحة بالجدول السابق، ثم النقر على زر “OK”، وسيتم ظهور رسالة تفيد بأن المرسل موجود، قم بالنقر على زر “بحث” وسيتم تنزيل قنوات SSC سبورت بشكل فوري ومجاني على قائمة القنوات لديك بتقنية SD العادية. ويمكنكم التعرف الآن على جدول ترتيب الدوري السعودي وترتيب هدافي الدوري من خلال ثقفني، ومن يرغب في التعرف على ترددات القنوات المجانية المفتوحة وبيان شركة SSC الرياضية، بالإضافة إلى ذلك التعرف على باقات القنوات على جهاز GOBX وشاهد VIP، يمكنه ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الآن.

كما يمكنكم من خلال ثقفني التعرف على طريقة أو كيفية تنزيل قنوات SSC المجانية والمشفرة بتقنية HD عالية الدقة، ومعرفة جدول ترتيب الدوري السعودي ومواعيد ونتائج المباريات اليوم، والحصول على تردد القنوات الناقلة مباريات الدوري السعودي اليوم لمتابعة المباريات عبر شاشة القنوات الفضائية المفتوحة بشكل مجاني.

تردد SSC الرياضية

بعد أن تم الإعلان من جانب شركة الرياضة السعودية رسمياً عن توفير بعض قنوات SSC سبورت مجاناً عبر القمر الصناعي عربسات أو نايل سات للبث الفضائي، فقد أصبح بإمكان محبي ومتابعي كرة القدم السعودية الآن متابعة مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك من خلال أربعة قنوات تنقل بالمجان بتقنية SD العادية.

فقط قم بتوجيه الدش أو الطبق اللاقط للإشارة في اتجاه القمر الصناعي المناسب أو المتاح لديكم، ثم قم بالدخول إلى التركيب في جهاز الاستقبال أو الرسيفر، ثم تعبئة كلمة السر والنقر على قائمة الترددات، ثم تعبئة تردد قنوات SSC Sports الرياضية عربسات بدر 6 التالية (12418) باستقطاب أفقي.

ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، ثم النقر على زر “OK”، وسيتم إجراء البحث اليدوي عن القنوات، ويجب العلم أنه قد تم الإعلان عن توفر قنوات الرياضة السعودية على القمر الصناعي نايل سات، وتم إيضاح التردد الخاص بالقنوات على القمر المذكور، ولكنه لم يتم إطلاق قنوات ssc على نايل سات حتى الآن، فهي فقط متوفرة على عربسات بدر 6 لمن يرغب في استقبالها.

شركة الرياضة السعودية

أكدت شركة الرياضة السعودية على امتلاكها حقوق بث مباريات المسابقات السعودية الموسم الرياضي الجديد، وأنه قد أصبح باستطاعة عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم بالمملكة متابعة كافة المباريات المنقولة على SSC الرياضية، حيث تمتلك قنوات اس اس سي الرياضية حق البث الحصري للمسابقات السعودية التالية:

كأس خادم الحرمين الشريفين.

الدوري السعودي للمحترفين.

كأس السوبر السعودي.

كما أكدت على حقها الحصري في نقل جميع الأحداث الرياضية العالمية التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حصولها على الحق الحصري في نقل جميع البطولات الآسيوية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتقدم مجموعة قنوات SSC الرياضية المحتوى الرياضي الحصري الخاص بها بتقنية صورة HD عالية الجودة وبالتقنية الأخرى العادية SD بشكل مجاني عبر القنوات الفضائية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات بدر 6، كما تقدم أيضاً تغطية شاملة لكافة المباريات والمحتوى البرامجي المتنوع والاستوديوهات التحليلية، بالإضافة إلى استضافة محللين فنيين مختصين.

مزايا قنوات SSC Sports السعودية

تتميز مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية الناقلة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بالعديد من المزايا التي تجعل من القنوات الرياضية SSC حديث المشاهد الرياضي المحب لمتابعة المسابقات السعودية، حيث حظت على اهتمام العديد لامتلاكها الحق الحصري في نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ومن أهم مميزات قنوات SSC الرياضية ما يلي:

وجود إعلاميين رياضيين من الطراز الأول وهم من كانوا يعملون لدى قنوات mbc pro sports في السابق.

وجود أفضل المعلقين الرياضين مثل فهد العتيبي ومشاري القرني وعيسى الحربين وغيرهم من المعلقين المميزين.

نقل مباريات الدوري السعودي على القمر الصناعي عربسات مجاناً.

إذاعة المباريات عبر شاشة قنوات SSC المجانية بجودة sd العادية، وعبر القنوات المدفوعة بتقنية الصورة عالية الدقة hd.

حصول القنوات الرياضية SSC السعودية على حقوق نقل العديد من المباريات المحلية والتي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

تقديم استوديو تحليلي قبل المباراة لمناقشة كافة التفاصيل حول المباريات بحضور أفضل المحللين على الساحة الرياضية.

تغطية كاملة لكافة المباريات في الدوري السعودي ومتابعة الأحداث الرياضية العالمية لنقل الصورة الكاملة للمشاهد من خلال برامج إخبارية رياضية.

الاشتراك في قنوات ssc

من يرغب في تفعيل إشارة قناة SSC 7 HD على جهاز GOBX، فيجب عليه ربط جهاز جي بوكس بخدمة الإنترنت وإبقاءه متصلاً اعتباراً من الآن، حيث سيتم نقل المباراة من خلاله بتقنية HD عالية الجودة، ورقم القناة الناقلة لمباراة السعودية اليوم هو 210.

ويتم الاشتراك في قنوات ssc باق الرياضة على شاهد VIP+GOBX من أجل الحصول على تجربة مشاهدة مميزة بتقنية HD عالية الدقة من خلال اختيار الباقة المناسبة، ويتوفر الاشتراك في الباقات بالأسعار التالية:

اشتراك شهري بقيمة 74.99 ريال سعودي.

ربع سنوي لمدة 3 شهور بقيمة 214.99 ريال سعودي.

اشتراك سنوي بقيمة 779.99 ريال سعودي

ويمكن متابعة مباريات اليوم عبر قنوات SSC الرياضية المجانية على القمر الصناعي عرب سات بدر 6 بتقنية sd العادية من خلال ضبط تردد قنوات SSC Sports الرياضية عربسات المجاني المرفق والموضح بالمقال.

حفل تقديم كريستيانو رونالدو اليوم

أتم نادي النصر السعودي صفقة ضم اللعب كريستيانو رونالدو إلى صفوف النادي بعد توقيع رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي آل معمر العقد مع اللاعب العالمي والذي يمتد حتى 2025م، وسوف يرتدي اللاعب القميص رقم 7، وقد تم الإعلان عن إتمام مراسم التوقيع في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد تم الإعلان من جانب شركة الرياضة السعودية ssc عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن نقل حفل تقديم رونالدو عبر قنوات ssc الرياضية اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 3 يناير 2023م في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

فمن يرغب في متابعة حفل تقديم اللاعب المرتقب اليوم، يمكنه ذلك من خلال ضبط تردد قنوات SSC Sports الرياضية الموضح بالمقال.