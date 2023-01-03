يبحث العديد من عشاق كرة القدم عن موعد كأس السوبر الأسباني بالرياض 2023 وجدول المباريات وأسعار التذاكر وكيفية الحجز ،حيث يقام كأس السوبر الأسباني في المملكة العربية السعودية بالرياض ضمن فعاليات موسم الدرعية علي ملعب الملك فهد الدولي من يوم الأربعاء 11 يناير إلي يوم الأحد 15 يناير .سوف يشارك ريال مدريد بطل الدوري الأسباني مع وصيفه برشلونه ،ويشارك ريال بيتيس بطل كأس الملك مع وصيفه فالنسيا ، حيث سيلعب ريال مدريد أمام فالنسيا على أن يواجه في المبَاراة النهاَئية الفائز من برشلونة وريال بيتيس.

جدول مباريات كأس السوبر الأسباني بالرياض 2023

ينتظر العديد من الأشخاص موعد ومكان مباريات كَأس السوبَر الأسبَاني ،وسوف نقوم بذكرها في الجدول التالي:

المباراة الموعد الملعب فريقي (ريال مدريد – فالنسيا) يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر ، و الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض فريقي (ريال بيتيس – برشلونة) كأس السوبر الأسباني يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر ، و الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض (فائز مباراة 1 – فائز مباراة 2) يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023

في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر ، و الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض

أسعار تذاكر كَأس السوبَر الأسباني

سوف تختلف أسعار تذاكر كأس السوبر الأسباني علي حسب المباراة ،حيث أن ثمن التذاكر في مباريات نصف النهائي أقل من ثمن التذاكر في المباراة النهائية ، وتتراوح أسعار التذاكر في نصف النهائي بين ( 202 يورو إلي 2052 يورو)، أما أسعار التذاكر في المباراة النهائية تتراوح بين ( 285 يورو إلي 3000 يورو).وهذا علي حسب المكان كالتالي:

خلف المرمي (نصف النهائي): تصل أسعار التذاكر من 202 إلي 226 يورو.

تصل أسعار التذاكر من 202 إلي 226 يورو. وسط الملعب (نصف النهائي): تصل أسعار التذاكر من 273 إلي 296 يورو.

تصل أسعار التذاكر من 273 إلي 296 يورو. منصة كبار الشخصيات (نصف النهائي): تصل أسعار التذاكر 2052 يورو.

تصل أسعار التذاكر 2052 يورو. خلف المرمي ( النهائي): تصل أسعار التذاكر من 285 إلي 296 يورو

تصل أسعار التذاكر من 285 إلي 296 يورو وسط الملعب ( النهائي): تصل أسعار التذاكر من 344 إلي 372 يورو

تصل أسعار التذاكر من 344 إلي 372 يورو منصة كبار الشخصيات ( النهائي):تصل أسعار التذاكر 3000 يورو.

كيف أحجز تذاكر كأس السوبر الأسباني ؟

يسأل العديد من الأشخاص عن كيفية حجز تذاكر المباراة ، وسوف نجيب عن هذا السؤال من خلال اتباع عدة خطوات كالآتي:

أولاً علينا الدخول علي موقع تذاكر 365 من مجموعة SPORTS EVENTS 365 .

بعد ذلك نختار المباراة التي نرغب أن نحضرها.

ثم نضغط علي الموقع المطلوب ، ثم ننتقل إلي صفحة المعلومات الشخصية.

ثم نكمل التسجيل علي حسب البيانات الموجودة في جواز السفر.

وأخيراً نختار أحد وسائل الدفع الإلكتروني لسداد المبلغ المطلوب.

وبهذا نكون وضحنا كل ما يخص كأس السوبر الأسباني بالرياض 2023 وجدول المباريات وأسعار التذاكر وكيفية الحجز ، كما وضحنا من قبل موعد كأس السوبر الإيطالي بالرياض 2023 وأسعار التذاكر وكيفية الحجز ، وعلي من يرغب في حجز التذاكر عليه اتباع الخطوات المذكورة في أعلي هذا المقال ، واخيراً نتمني الفوز والنصر لجميع فرق كرة القدم.