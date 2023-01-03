هل يلتحق راموس بكريستياتو رونالدو في النصر السعودي !!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة في عرض نادي النصر لضم الاسباني سيرخيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن عرض النصر المقدم للمدافع المخضرم سيرخيو راموس البالغ من العمر 36 عاما، لا يمكن رفضه.
وأشارت "ماركا" إلى أن راموس يفكر فعليا في قبول عرض النصر السعودي خصوصا مع اقتراب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في جوان المقبل.
ووعد راموس إدارة النصر بتقديم الرد النهائي على العرض المقدم بعد نهاية مباراتي باريس ضد بايرن ميونخ في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، كي يكون متفرغا للتفكير في العرض لأنه يريد أن يظهر قدراته في دوري الأبطال.
المصدر: وكالات
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