قبل انطلاقه بأيام إليكم كيفية حجز وأسعار تذاكر موسم الدرعية كأس السوبر الإسباني 2023

تذاكر موسم الدرعية كأس السوبر الإسباني من المواسم التي اعتادت المملكة العربية السعودية استقبالها، وهذه المرة مع النسخة الثالثة من السوبر الإسباني 2023، ومن المقرر أن تنطلق في الحادي عشر من شهر يناير الجاري وتستمر حتى الأحد الخامس عشر من نفس الشهر بملعب الملك فهد بالرياض، وموسم الدرعية تم تنظيمه على أعلى مستوى من قبل وزارة الرياضة السعودية، وسنتعرف معاً على المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع كأسعار التذاكر وكيفية الحجز وأسماء الفرق المشاركة.

كيفية حجز تذاكر موسم الدرعية كأس السوبر الإسباني

يمكن للمواطنين المهتمين بحضور مُجريات موسم الدرعية يناير 2023 حجز تذاكرهم من الآن لمشاهدة المباريات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية من خلال اتباع هذه الخطوات:

تتبع رابط حجز تذاكر ( كأس السوبر الإسباني) للموسم الجديد.

تحديد يوم المباراة المطلوب حضورها ثم الضغط على زر شراء التذكرة الخاصة بها.

الانتقال للصفحة التالية لاختيار المقعد المرغوب من بين المقاعد المتاحة بالمدرجات.

تحديد فئة التذكرة المناسبة وعدد التذاكر المطلوب حجزها.

سداد قيمة التذاكر عبر طرق الدفع الإلكتروني المتعددة المتاحة بالصفحة.

انتظار وصول رسالة بالتأكيد على عملية شراء وحجز التذاكر.

أسعار تذاكر موسم الدرعية ( كأس السوبر الإسباني 2023)

نوضح لكم في هذه السطور أسعار تذاكر مباريات كأس السوبر الإسباني 2023 بموسم الدرعية في الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري:

سعر تذكرة الفئة المميزة هي 287.5 ريال سعودي.

سعر تذكرة الواجهة بالفئة الثانية هي 172.5 ريال سعودي.

سعر تذكرة الواجهة العلوية بالفئة الثانية هي 143.75 ريال سعودي.

سعر تذكرة خلف المرمى الشمالي بالفئة الثالثة هي 92 ريال سعودي.

سعر تذكرة خلف المرمى الشمالي بالفئة الثالثة هي 92 ريال سعودي.

سعر التذكرة الفضية هو 1725 ريال سعودي.

سعر تذكرة التذكرة الذهبية هو 2875 ريال سعودي.

الفرق المشاركة بكأس السوبر الإسباني بموسم الدرعية 2023

من المقرر أن تشارك أربعة فرق إسبانية في النسخة الثالثة من موسم الدرعية لكأس السوبر الإسباني ليناير 2023، وهي الفرق التي تأهلت للوصول لهذه المرحلة وهذه أسمائها: