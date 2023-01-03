نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «فرصة مميزة».. موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختتم مساء اليوم الثلاثاء 3 يناير 2022، مباريات اليوم الثاني عن الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2022، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يحتضن الليلة ملعب أولد ترافورد Old Trafford في مدينة مانشستر الإنجليزية، فعاليات مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث، والتي تعد فرصة مثالية مميزة للشياطين الحمر، من أجل اقتناص 3 نقاط ثمينة، قد تدفع بالفريق نحو المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، شريطة خسارة نيوكاسل يونايتد “المتوهج هذا الموسم” من أمام أرسنال متصدر الجدول حاليًا.

على كل الأحوال، سنتناول بالتفصيل في التغطية التالية كافة الأخبار والكواليس والمستجدات حول موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث والقنوات الناقلة، إضافة إلى رحلة الفريقين ونتائجهما في النسخة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 (بالنظام الجديد)، إلى جانب تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وبورنموث.

مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

مع المباراة الخامسة ضمن الأسبوع التاسع عشر من منافسات English Premier League 2023/2022، والتي تجمع فريقا بورنموث ومانشستر يونايتد.

وهي تأتي على أكثر من عامين ونصف العام على آخر لقاء جمع الناديين، في إياب الموسم الاستثنائي لظروف جائحة كورونا 2020/2019، والتي شهد اكتساحًا من المان يونايتد بنتيجة (5-2).

عمومًا، سنستعرض سويًا فيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد انتهاء مباريات اليوم الأول في الجولة 19:

كانت مباريات الأسبوع التاسع عشر من البريميرليج، قد انطلقت مساء أمس الاثنين، حيث تلقى ليفربول خسارته الخامسة هذا الموسم من أمام مضيفه برينتفورد.

فيما تتواصل مباريات الجولة اليوم الثلاثاء، فتلعب أربع مباريات، حيث يحل نيوكاسل يونايتد ضيفًا على أرسنال وفي التوقيت ذاته يلتقي إيفرتون مع برايتون وفولهام مع مستضيفه ليستر سيتي، قبل أن يستقبل مانشستر يونايتد نادي بورنموث.

أما يوم غدٍ الأربعاء، فيواجه ساوثهامبتون فريق نونتنجهام فورست، ثم ليدز يونايتد أمام وست هام يونايتد، وفي الأخير يلتقي أستون فيلا مع وولفرهامبتون وفي التوقيت ذاته يحل توتنهام هوتسبر ضيفًا على كريستال بالاس.

ويشهد اليوم الختامي الخميس، قمة لقاءات الأسبوع، حيث مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي المرتقبة.

نادي مانشستر يونايتد

نستهل تغطيتنا مع مستضيف لقاء الثلاثاء، حيث نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

والذي يدخل المواجهة وفي جعبته 32 نقطة وصافي (4) أهداف، يحتل بهم المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية الأقوى عالميًا.

وخلال 16 جولة خاضها، حقق الشياطين الحمر 10 انتصارات وتعادلين، بينما خسر في 4 مباريات هذا الموسم.

ولدى Manchester United مباراتان مؤجلتان مع كريستال بالاس وليدز يونايتد من الجولتين السابعة والثامنة في المسابقة.

وعن آخر 5 مباريات لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فقد تمكنت كتيبة المدير الفني الهولندي إريك تين هاج Erik Ten Hag من حصد 12 نقطة.

وذلك إثر فوز الـ Red Devils في 4 مباريات على أندية وست هام يونايتد و وولفرهامبتون بنتيجة واحدة (1-0)، إضافة إلى انتصارين على كلًا من فولهام (2-1) ونوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة، بينما خسر من أمام أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نادي بورنموث

من جهة أخرى، يكافح نادي بورنموث الإنجليزي، من أجل الابتعاد عن صراع القاع المرير، والتقدم أكثر نحو المنطقة الدافئة بوسط الجدول.

حاليًا يأتي الفريق الملقب بـ”الكرزات” في المرتبة الـ15 بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 16 نقطة وفارق (-18) هدفًا.

حيثما فاز AFC Bournemouth في 4 لقاءات وتعادل في مثلها، بينما تجرع مرارة الخسارة في 9 مباريات، وذلك من أصل 17 جولة خاضها.

ويمتلك الـCherries مباراة مؤجلة أيضًا من الجولة السابعة مع نادي برايتون، لظروف وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

أما عن نتائج بورنموث في المباريات الخمس الأخيرة من الدوري الإنجليزي، فقد جمع عناصر المدرب المحلي غاري أونيل Gary Oneil ثلاث نقاط فقط.

إذ انتصر النادي – الذي يرجع تأسيسه بالمسمى الجديد إلى عام 1972 – على إيفرتون بثلاثية نظيفة، غير أنه خسر من السبيرز بنتيجة (2-3) ثم ليدز يونايتد (3-4)، بثنائية نظيفة من أمام كلًا من تشيلسي وكريستال بالاس في الجولتين الأخيرتين.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وبورنموث

في جانب المواجهات التاريخية التي جمعت Manchester United vs Bournemouth في الدوري الإنجليزي، فبحسب ما وثقته “ثقفني” التقى الجانبين في إجمالي 10 مباريات.

وذلك منذ المواجهة الأولى بين الناديين في ذهاب موسم 2016/2015 (والذي شهد التتويج الأول والوحيد لفريق ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي)، وانتهى اللقاء بخسارة المان يونايتد (1-2).

بصفة عامة، فاز مانشستر يونايتد في 7 مباريات، فيما حقق بورنموث الانتصار في لقاءين، فيما حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة واحدة (1-1).

من جهة أخرى، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات مانشستر يونايتد أمام بورنموث، أحرز الشياطين الحمر 22 هدفًا، وسجل الكزرات 10 أهداف.

أما عن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، فكانت الفوز الأخير للمان يونايتد (5-2)، في لقاء الدور الثاني من موسم 2020/2019، والذي شهد تسجيل لاعب الوسط الشاب ماسون جرينوود Mason Greenwood هدفين، وشكلت تلك النتيجة الفوز الأكبر لـ مانشستر يونايتد ضد بورنموث.

بينما كان أكبر انتصار لـ بورنموث ضد مانشستر يونايتد بنتيجة (2-1)، والتي حدثت كما أسلفنا في المواجهة الأولى من ذهاب موسم 2016/2015.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الخامسة والأخيرة في اليوم الثاني من الجولة 19 في البريميرليج 2023، مساء اليوم الثلاثاء، عند منتصف ليل الأربعاء ( 12:00 ص ) بتوقيت الإمارات والكويت وسلطنة عمان، الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت قطر والسعودية والبحرين، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا ولبنان وقبرص ورومانيا والسودان، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت تونس وفرنسا والمغرب وإسبانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا والجزائر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث، فسيكون الحكم مايكل ساليسبري Michael Salisbury بحسب ما أعلنه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ( TheFA ).

وبشأن القنوات الناقلة للحدث، فإن المباراة ستكون منقولة من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عبر قناتي beIN Sports 2 HD Premium و beIN Sports HD 2 English إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect.

من ناحية أخرى، وعن معلق مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث، فسيكون المعلق الرياضي القطري يوسف سيف.