نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي أسعار التذاكر عبر موقع مرسول بارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر مباراة النصر والطائي أصبح محل بحث كبير الآن من قبل محبي ومشجعي الساحرة المستديرة كرة القدم خاصةً أنصار العالمي، حيث يرغب الجماهير العاشقة للنصر السعودي مشاهدة رونالدو في أول مباراة له مع ناديه الجديد النصر السعودي، مباراة النصر القادمة في الدوري ضد الطائي تحظى باهتمام إعلامي كبير جداً، وهذا الاهتمام الإعلامي ليس في المملكة العربية السعودية فقط بل في العالم كله بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر في صفقة انتقال حر من 2023 إلى 2025.

موقع مرسول بارك الإلكتروني يشهد إقبال كبير جداً من قبل مناصري العالمي، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقعكم المفضل ثقفني موعد مباراة النصر والطائي في الدوري، وكذلك أسعار التذاكر وطرق الشراء، وجدير بالذكر أن حجز تذاكر النصر والطائي سوف يتم بطريقة إلكترونية من خلال موقع مرسول بارك للتذاكر.

حجز تذاكر مباراة النصر والطائي

من المقرر أن يتم حجز التذاكر للمباراة المرتقبة بين النصر متصدر الدوري السعودي للمحترفين ونادي الطائي عبر رابط مرسول بارك. وحتى تتمكن عزيزي القارئ من الحصول على تذكرة المباراة يجب عليك القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على رابط مرسول بارك الإلكتروني لحجز تذاكر المباريات tickets.victoryarena.com.

يجب عليك إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور والنقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

بعد نجاح عملية تسجيل الدخول قم بالنقر على أيقونة “احجز الآن” ثم قم بتحديد فئة التذكرة وطريقة دفع المقابل المادي.

قم بدفع المقابل المادي وانقر على أيقونة “تأكيد الحجز” ثم قم بطباعة تذكرة المباراة من الأيقونة المخصصة لذلك.

أسعار تذاكر المباراة

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والطائي القادمة في الدوري؟ سؤال تردد كثيراً ويتم البحث عنه بكثافة الآن من قبل جمهور الساحرة المستديرة ومناصري نادي النصر السعودي. لذلك يوجد في الصورة السابقة توضيح بأسعار التذاكر.

موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي “دوري روشن”

من المقرر أن تنطلق مباراة النصر القادمة في الدوري ضد نادي الطائي يوم الخميس الموافق 05\01\2023. وسوف يحتضن أحداث المباراة استاد مرسول بارك ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري روشن للمحترفين. ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض.