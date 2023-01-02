نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال كيفية حجز وشراء تذكرة مباراة الهلال والاتحاد السعودي في المقال التالي
أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال أعلن الموقع الرسمي التابع لنادي الاتحاد السعودي عن أبرز التفاصيل بخصوص أسعار وطريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال والتي سيتم بثها بعد أيام قليلة من اليوم، حيث أن فريقي الاتحاد والهلال هما من أشهر الفرق في المملكة العربية السعودية والمنافسة قوية جدًا بينهما ويحظى كلًا منهما بعدد كبير من المشجعين، وهذه المباراة من المباريات المنتظرة والتي ستُقام على ملعب الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة.
أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال
كشفت الإدارة العامة لنادي الاتحاد السعودي عن أسعار تذاكر المباراة بين فريقي الاتحاد والهلال حث:-
- سعر التذكرة الموّحدة يبلغ 50 ريال سعودي.
- بينما التذكرة الفضية سعرها 500 ريال سعودي.
- أما التذكرة الذهبية سعرها يبلغ 1000 ريال سعودي.
موعد مباراة الاتحاد والهلال السعودي
وفقًا للأخبار بخصوص المباراة فإنه من المقرر أن تُبث يوم الخميس المقبل الموافق الخامس من شهر يناير 2023م وذلك في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة ونصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية و ذلك على ملعب الملك عبد الله الرياضي.
مباراة الاتحاد والهلال السعودي
يأتي فريق نادي الاتحاد السعودي في المرتبة الثالثة ضمن الجدول الخاص بترتيب الفرق السعودية في الدوري حيث يحصل على رصيد 23 نقطة، حصل على تلك النقاط من خلال أدائه لحوالي 11 مباراة، بينما نادي الهلال السعودي يأتي في المرتبة الخامسة بعد أن حصل على رصيد نقاط يبلغ 22 نقطة.
خطوات حجز تذكرة مباراة الهلال والاتحاد السعودي
- يمكنك ذلك من خلال الدخول على رابط موقع حجز التذاكر المعروف.
- قم بتسجيل الدخول عليه بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.
- أو قم بعمل حساب خاص بك إذا لم يكن هناك واتباع الخطوات حتى الانتهاء من التسجيل.
- بعد أن تنتهي من عملية تسجيل الدخول قم بتحديد المكان والتذاكر وعددها والفئة السعرية التي تناسبك.
- ثم انقر على زر “اختبار رقم المقعد” وبعدها حدد وسيلة الدفع التي تناسبك وتتوافر معك.
- بعد ذلك قم بالدفع وبعدها اطبع البطاقة بحيث يكون معك تذكرة تستطيع من خلالها الدخول إلى الملعب.
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