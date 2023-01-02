نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «قمة تعزيز الصدارة».. موعد مباراة الفيصلي وجدة الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من جديد تعود منافسات بطولة الدوري السعودي الدرجة الأولى موسم 2023/2022، حيث مباريات الجولة 15 من المسابقة، والتي تنطلق مساء اليوم الاثنين 2 يناير من العام الجديد، إذ يستضيف الليلة ملعب مدينة المجمعة الرياضية ALMajma`a City Stadium في مدينة المجمعة السعودية، أحداث مباراة الفيصلي وجدة، والتي تعد فرصة مواتية لعنابي سدير من أجل تعزيز صدارة جدول ترتيب دوري يلو، في مقابل رغبة من البحارة في مواصلة الطريق نحو المربع الذهبي المؤهل إلى دوري المحترفين “دوري روشن” في الموسم القادم.

على كل الأحوال، سنستناول في السطور المقبلة مختلف التفاصيل والكواليس والأخبار بشأن موعد مباراة الفيصلي وجدة والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الموسم السابع والأربعين من دوري الدرجة الأولى السعودي 2023، إلى جانب تاريخ مواجهات الفيصلي وجدة.

مباراة الفيصلي وجدة

إلى المباراة الثالثة في اليوم الأول من الجولة الخامسة عشر ضمن منافسات Saudi Arabia Division 1 2022/2023 والتي تجمع فريقا جدة والفيصلي.

حيثما يطمح الفريقان كما أسلفنا إلى الفوز والنقاط الثلاث، من أجل التمسك بالصدارة من جانب أصحاب الأرض، مقابل رغبة في التواجد ضمن الأربعة الكبار من جهة الضيوف.

فيما يلي نستعرض أولًا، جدول ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي قبيل انطلاق مواجهات الأسبوع الـ15:

تجدر الإشارة، إلى أن مواجهات الجولة الخامسة عشر من Saudi Yelo League First Division 2023 ستقام على مدار 3 أيام متتالية.

حيثما تنطلق الجولة اليوم الاثنين، بإقامة 3 مباريات، الأولى مواجهة القيصومة ضد الأخدود، ثم الخلود أمام نجران، وأخيرًا الفيصلي مع جدة.

وتستكمل مباريات الأسبوع 15 يوم غدٍ الثلاثاء، فيلعب الجبلين مع هجر وفي نفس التوقيت يواجه العروبة منافسه الرياض، قبل أن يحل القادسية ضيفًا على أحد.

وتختتم الجولة بعد غدٍ الأربعاء، حيث يستضيف الساحل نادي الحزم، كما يواجه العين ضيفه العربي، قبل أن يلتقي الأهلي مع الشعلة في المباراة الأخيرة بالأسبوع.

* كانت إدارة نادي الفيصلي السعودي، قد أعلنت قبل ساعات عن طرح تذاكر مباراة الفيصلي وجدة “بعضها بشكل مجاني”، والتي يمكن للجماهير التقدم للحصول عليها من خلال اتباع الإرشادات التالية:

نادي الفيصلي

مع أصحاب الضيافة نادي الفيصلي السعودي، أحد ممثلي الكرة السعودية في دوري أبطال آسيا 2023 نبدأ تغطيتنا للحدث.

حيثما يواصل عنابي سدير تصدره جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي، برصيد 27 نقطة وصافي (7) أهداف.

إذ حقق Al Faisaly خلال 13 جولة خاضها 8 انتصارات و3 تعادلات، بينما مُني بخسارتين هذا الموسم.

وتتبقى للفريق مباراة مؤجلة مع أهلي جدة من الجولة التاسعة “لمشاركة ثنائي الراقي هيثم عسيري والحارس محمد الربيعي اليامي مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم قطر 2022″، من المقرر خوضها مساء السبت 14 يناير الحالي.

وفي آخر 5 مباريات للفيصلي في دوري الدرجة الأولى السعودي، حصدت كتيبة المدير الفني الكرواتي انتي ميشا Ante Mise ثمان نقاط.

وذلك إثر تحقيق العنابي فوزين على نجران بهدف والحزم بنتيجة (3-2)، فيما تعادل سلبيًا مع أحد والقادسية، بينما خسر من العربي (2-3).

نادي جدة

من جهة أخرى، يدخل نادي جدة السعودي مواجهة الليلة، وعينه على 3 نقاط ثمينة في مشوار الحلم نحو مشاركة ثانية في الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب طويل، منذ المشاركة الأولى في نسخة 1975/1974 (الدوري السعودي التصنيفي).

حاليًا يأتي فخر جدة في المرتبة الثامنة في جدول ترتيب دوري يلو، برصيد 19 نقطة وفارق (2) هدف.

إذ فاز Jeddah في 5 مباريات وتعادل 4 أخرى، ولكن تجرع مرارة الخسارة 5 مرات هذا الموسم.

أما عن نتائج جدة في آخر 5 مباريات من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، فقد جمعت عناصر المدرب محمد سعد العرياني 4 نقاط فقط!.

حيثما حقق البحارة انتصارًا وحيدًا على نجران بثنائية نظيفة، وتعادل إيجابيًا في الجولة الأخيرة مع القيصومة (1-1)، غير أن الفريق تلقى 3 هزائم من أمام الخلود والعروبة بنتيجة واحدة (0-1)، وأخيرًا الأخدود (2-3).

تاريخ مواجهات الفيصلي وجدة

في جانب المواجهات التاريخية المباشرة بين Al Faisaly vs Jeddah، فبحسب ما رصدناه في “ثقفني” جمعت الجانبين مواجهة واحدة.

إذ تقابل الفيصلي أمام جدة في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019، والتي انتهت بفوز عنابي سدير بنتيجة (2-1)، سجلها لويس غوستافو Luisinho و ويليام ألفيس دي أوليفيرا William للفيصلي، بينما أحرز هدف البحارة الوحيد أحمد علي المولد لاعب الاتفاق والطائي السابق والأخدود الحالي.

موعد مباراة الفيصلي وجدة والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الثالثة في الجولة 15 من الدوري السعودي الدرجة الأولى 2023، مساء اليوم الاثنين، عند الساعة السابعة إلا خمس دقائق (6:55 م) بتوقيت الإمارات والكويت وسلطنة عُمان، السادسة إلا خمس دقائق (5:55 م) بتوقيت السعودية والبحرين وقطر، الخامسة إلا خمس دقائق (4:55 م) بتوقيت مصر وليبيا وفلسطين ورومانيا وقبرص والسودان ولبنان، الرابعة إلا خمس دقائق (3:55 م) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، الثالثة إلا خمس دقائق (2:55 م) بتوقيت غرينتش وإنجلترا.

وعن حكم مباراة الفيصلي وجدة، فسيعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) بعد قليل.

وبشأن القنوات الناقلة للمباراة، فالمواجهة ستكون منقولة من خلال شبكة القنوات الرياضية السعودية KSA Sports، عبر فضائية KSA Sports 2 HD.

وعن معلق مباراة الفيصلي وجدة، فلم تفصح القنوات السعودية الرياضية حتى الآن عن هوية معلق اللقاء.