نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «صراع الصدارة يحتدم!».. موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستكمل مساء غدٍ الثلاثاء 3 يناير 2022، مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2022، وضمن لقاءات الذهاب أو الدور الأول، يحتضن ملعب ستاد الإمارات Emirates Stadium في العاصمة الإنجليزية لندن، فعاليات وأحداث مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد القوية والهامة، حيث تمثل صراعًا مباشرًا بين الفريقين من أجل صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في ظل مزاحمة مستمرة من حامل اللقب مانشستر سيتي بجانب مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر.

على كل الأحوال، سنتناول بالتفصيل في التغطية التالية شتى التفاصيل والكواليس والمستجدات عن موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة، إلى جانب مشوار الناديين ونتائجهما بالموسم الحادي والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي (بالنظام الجديد)، فضلًا عن تاريخ مواجهات أرسنال ونيوكاسل يونايتد.

مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد

إلى المباراة الثانية عن الجولة التاسعة عشر من بطولة English Premier League 2023/2022، حيث مواجهة نيوكاسل يونايتد وأرسنال، إحدى أقوى منافسات الأسبوع.

وهي تعد لقاءً ثأريًا، لاسيما للجنزر وأنصاره، خاصةً بعد الخسارة التي تلقاها الفريق اللندني من أمام “الماكبيس”، والذي نجح في الفوز بثنائية نظيفة، في آخر مواجهة جمعتهما، في الدور الثاني من البريميرليج بالموسم الماضي 2022/2021.

على كل الأحوال، فيما يلي نستعرض سويًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبيل انطلاق مباريات الأسبوع 19:

كانت مباريات الجولة قد انطلقت اليوم الاثنين، بمواجهة قوية وثأرية، حيث مباراة برينتفورد وليفربول الجارية حاليًا ونتيجتها حتى كتابة تلك السطور هي تقدم الأول بهدف بالنيران الصديقة من توقيع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.

نادي أرسنال

نبدأ تغطيتنا مع نادي أرسنال الإنجليزي، الذي يخوض مواجهة الغد، وعينه على نقاطٍ ثلاث، ستسهم في ابتعاد الفريق أكثر في صدارة ترتيب البطولة.

حاليًا يحتل المدفعجية المركز الأول في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 43 نقطة وصافي (26) هدفًا، مبتعدًا بفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه نادي مانشستر سيتي.

حيثما حقق Arsenal هذا الموسم 14 انتصارًا وتعادلٍ وحيد، بينما خسر في لقاءٍ واحدٍ.

وللـ Gunners مباراة مؤجلة مع إيفرتون من الجولة السابعة، لظروف وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وفي آخر 5 مباريات لأرسنال في الدوري الإنجليزي، نجحت كتيبة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا Mikel Arteta في حصد العلامة الكاملة.

إذ فاز الجنرز على أندية نوتينغهام فورست بخماسية نظيفة، ثم حسم ديربي لندن من أمام تشيلسي بهدف، قبل أن يتغلب بثنائية بيضاء على وولفرهامبتون، وضرب وست هام يونايتد بثلاثية (3-1)، قبل يفوز على برايتون بنتيجة (4-2) في الجولة الماضية.

نادي نيوكاسل يونايتد

من ناحية أخرى، يواصل نادي نيوكاسل يونايتد سلسلة عروضه المتميزة، ويرغب في إضافة انتصار جديد في مواجهة صعبة.

في الوقت الحالي، يأتي الماكبيس في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة، وصافي (21) هدفًا.

فقد فاز Newcastle United في 9 مباريات، وتعادل في 7 أخرى، وعلى غرار مضيفه في قمة الثلاثاء، خسر في لقاءٍ وحيد هذا الموسم.

أما عن نتائج نيوكاسل يونايتد في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، فقد شهدت جمع أبناء المدرب المحلي إيدي هويي Eddie Howe ثلاثة عشر نقطة.

وذلك إثر فوز The Magpies في 4 مباريات متتالية، بدأت من أمام أستون فيلا برباعية نظيفة، ثم تواصلت الرباعيات مع ساوثهامبتون (4-1)، قبل أن يحقق فوزًا صعبًا بهدف على البلوز “تشيلسي”، وأخيرًا اكتسح ليستر سيتي بثلاثية بيضاء، بينما تعادل سلبيًا في الجولة الماضية مع ليدز يونايتد.

تاريخ مواجهات أرسنال ونيوكاسل يونايتد

على صعيد المواجهات التاريخية التي جمعت Arsenal vs Newcastle United في الدوري الإنجليزي، فوفق ما رصدناه في “ثقفني” التقى الناديان في إجمالي 54 مباراة.

وذلك منذ المواجهة الأولى بينهما في ذهاب موسم 1994/1993، والذي انتهى حينها بفوز المدفعجية بنتيجة (2-1).

بصفة عامة، فاز أرسنال في 33 مباراة، بينما حقق نيوكاسل يونايتد الانتصار في 11 مباراة، فيما كان التعادل حاضرًا في 10 مواجهات.

أما بشأن الأهداف المسجلة في مواجهات أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد، فقد أحرز الجنرز 90 هدفًا، فيما سجل الماكبيس 43 هدفًا.

من جهة أخرى، وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، فكانت فوز المدفعجية (7-3)، والتي حدثت في مواجهة الذهاب من الدوري الإنجليزي موسم 2013/2012، والتي مثلت أكبر انتصار لـ أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد.

بينما جاء أكبر فوز لـ نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال بنتيجة (4-2)، وذلك في لقاء العودة من البريميرليج موسم 2000/1999.

موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الأولى في اليوم الثاني من الجولة 19 في الدوري الإنجليزي، مساء غدٍ الأربعاء، عند الساعة الثانية عشر إلا الربع ( 11:45 م) بتوقيت عمان والإمارات والكويت، الحادية عشر إلا الربع ( 10:45 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، العاشرة إلا الربع ( 9:45 م) بتوقيت مصر وفلسطين وقبرص ولبنان والسودان ورومانيا وليبيا، التاسعة إلا الربع ( 8:45 م) بتوقيت تونس والمغرب وفرنسا وإسبانيا والجزائر وألمانيا وهولندا وإيطاليا، الثامنة إلا الربع ( 7:45 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

وعن حكم مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد، فسيكون الحكم الدولي الإنجليزي أندي مادلي Andy Madley بحسب ما أفاد به الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ( TheFA ).

أما عن القنوات الناقلة للمباراة، فالمواجهة المرتقبة ستكون منقولة من خلال قنوات بي إن سبورت القطرية، عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English ، بجانب تطبيق beIN Sports Connect.

من ناحية أخرى، وحول معلق مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد، فسيكون المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.