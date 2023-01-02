رابط حجز تذاكر كأس الخليج العربي 25

حجز تذاكر كأس خليج العربي 25، أكثر الكلمات بحثاً، فساعات وتبدأ بطولة من أهم البطولات الرياضية في كرة القدم وهي “كأس الخليج العربي”، حيثُ تنطلق صفارة البداية يوم الجمعة القادم الموافق السادس من يناير الجاري 2023، علي اﻷراضي العراقية، داخل ملعب البصرة الدولي والميناء، ويشارك في هذه البطولة ثمانية من المنتخبات العربية وهم “المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين والامارات والعراق واليمن وعمان” يتنافسوا على لقب البطولة.

رابط حجز تذاكر كأس الخليج 25

يرغب الكثير من مشجعي الساحرة المستديرة، حضور مباريات بطولة كأس الخليج العربي 25، لذا يبحثون عن الموقع الرسمي لحجز تذاكر البطولة المنتظرة، ويمكن اتباع الخطوات التالية لحجز التذاكر:

زيارة الموقع الرسمي لحجز التذاكر كأس الخليج

الضغط على رابط التسجيل لانشاء حساب شخصي

ثم التوجه مرة أخرى إلى الصفحة الرئيسية

النقر على المباراة المُراد حُضورها

ثم حجز المقاعد واختيار طرق الدفع

واخيراً تصل رسالة نصية تؤكد الحجز.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25

أسفرت القرعة بين المنتخبات الثمانية لكأس الخليج العربي والتي أجريت يوم 19 من أكتوبر الماضي عن أقامة ثلاث مجموعات تتمثل كاﻵتي:

المجموعة اﻷولي

العراق ضد عمان يوم الجمعة 6/1 في استاد البصرة الدولي

اليمن ضد السعودية يوم الجمعة 6/1 في استاد البصرة الدولي

البحرين ضد اﻹمارات يوم السبت 7/1 في ملعب الميناء الأولمبي

الكويت ضد قطر يوم السبت 7/1 في ملعب الميناء اﻷولمبي

المجموعة الثانية

الفريق العماني ضد اليمني يوم اﻷثنين الموافق 9/1 علي أراضي ملعب البصرة الدولي

المنتخب السعودي ضد العراقي يوم اﻷثنين الموافق 9/1 في استاد البصرة الدولي

يبث مباراة منتخب الإمارات ضد الكويت يوم الثلاثاء الموافق 10/1 في استاد الميناء اﻷولمبي

قطر ضد البحرين يوم الثلاثاء الموافق 10/1 في استاد الميناء اﻷولمبي

المجموعة الثالثة

السعودية ضد عمان يوم الخميس 12/1 في استاد البصرة الدولي

العراق ضد اليمن يوم الخميس 12/1 في استاد البصرة الدولي

البحرين ضد الكويت يوم الجمعة 13/1 في استاد الميناء اﻷولمبي

قطر مع اﻹمارات يوم الجمعة 13/1 في استاد الميناء اﻷولمبي

مباريات النصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي تذاع يوم اﻷثنين الموافق 16/1 علي أراضي استاد البصرة الدولي

والمباراة النهائية يوم الخميس الموافق 19/1 في استاد البصرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي 25

تم اختيار القنوات التي لها اﻷحقية في بث مباريات الكأس الخليجي 25، وتتمثل تلك القنوات في اﻵتي: