نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماتش الاهلي و بيراميدز الساعه كم والتشكيلة المتوقعة في مباراة اليوم 2-1-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباريات الأهلي من أهم المباريات التي يتابعها الملايين، ويترقب ما سيحدث فيها، خاصةً بعد ضياع الدوري وذهابه لنظيره الزمالك على مدار عامين متتاليين، حيث ينتظر مشجعي نادي الأهلي ما سيقوم به ناديه للفوز بالدوري هذا العام، واليوم تقام مباراة نادي الأهلي أمام نادي بيراميدز الذي أثبت للجميع أنه جديرًا بالمنافسة أما قطبي كرة القدم المصري على استاد القاهرة الدولي بعد أن كان من المقرر إقامتها على استاد السلام، وفي خلال السطور القادمة نتعرف الآن معك على ماتش الأهلي وبيراميدز الساعة كم.

ماتش الاهلي و بيراميدز الساعه كم

صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقة عبر برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت أن أمر نقل مباراة الأهلي وبيراميدز من استاد السلام إلى استاد القاهرة الدولي أمر طبيعي، وخاصًة أن أندية فقط من الــ 18 نادي يمتلكون ملاعب في الدوري، وأن باقي النوادي الأخرى يؤجرون الملاعب.

علمًا بأن نادي بيراميدز أيضًا طلب في وقتٍ سابق نقل مباراته مع البنك الأهلي مع بداية انطلاق مباريات الدوري المصري من ملعب الدفاع الجوي، نظرًا لوجود أعمال صيانة وقتها.

وفي هذا السياق أعلن عن موعد إقامة مباراة الأهلي – بيراميدز اليوم 2-1-2023 في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على أن تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الأولى.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

تم الإعلان عن حكام مباراة الأهلي وبيراميدز من قبل لجنة الحكام الرئيسية داخل اتحاد الكرة المصري، باعتبار تلك المباراة من المباريات المثيرة والتي ينتظر الجميع كيف سيتم إدارتها.

لذا تم الكشف عن هوية طاقم الحكام في المباراة ضمن مواجهات الجولة 11 من مسابقات الدوري الممتاز.

حيث تم استقدام طاقم حكام دولي بولندي يقوده الحكم سيمون مارشينياك حكم الساحة، ويعاونه طاقم مكون من الآتي:

رادوسلاف سيكا.

آدم ميشيل كوبيسك.

محمد معروف حكم رابع.

توماس ماكينياك مساعد حكم (فيديو).

والجدير بالذكر أن الحكم الرئيسي للمباراة (شيمون مارتشنياك) هو الذي قاد مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، والتي انتهي بفوز نادي الأرجنتين بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بركلات الترجيح.

مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وموعد نهاية الدوري المصري

كما أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أنه أصبح الآن غير محدد موعد نهاية الدوري بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، حيث تتعارض مباريات الأهلي في الدوري مع مباريات كأس العالم للأندية.

والجميع في انتظار تحديد الإتحاد الأفريقي موعد مباريات الأهلي في إفريقيا حتى يتم التعديل على موعد المباريات في جدول الدوري خاصةً وأنه سيتم تغيير الموعد أيضًا بعد مشاركة الأهلي المفاجأة بالمونديال.

والجدير بالذكر أن الموعد المفترض كان أن ينتهي فيه الدوري المصري هو 30 من يونيو 2023 ولكن بعد مشاركات نادي الأهلي المفاجأة أصبح غير محدد على الإطلاق.