نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «انطلاقة جديدة».. موعد مباراة برينتفورد وليفربول الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنطلق مساء اليوم الاثنين 2 يناير من العام الجاري، مباريات الجولة 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2022، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف الليلة ملعب غريفين بارك Griffin Park في العاصمة الإنجليزية لندن، أحداث مباراة برينتفورد وليفربول، والتي تمثل فرصة أخرى للريدز من أجل اقتناص المركز الخامس “المؤهل إلى الدوري الأوروبي” ولو بشكل مؤقت، مقابل فرصة أخرى متاحة “بشروط” لفريق “النحل” لنيل المرتبة الخامسة في جدول ترتيب البريميرليج هذا الموسم.

على كل الأحوال، سنتناول بالتفصيل في التغطية المقبلة، شتى المعلومات والأخبار والكواليس حيال موعد مباراة برينتفورد وليفربول والقنوات الناقلة، علاوة على مشوار الناديين ونتائجهما في الموسم الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 (بالنظام الجديد)، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات برينتفورد وليفربول.

مباراة برينتفورد وليفربول

مع المباراة الأولى والوحيدة هذا اليوم، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة عشر من منافسات English Premier League 2023/2022، حيث مواجهة ليفربول وبرينتفورد.

وهي تأتي على بعد نحو عام من المواجهة الأخيرة التي جمعت الناديين، في لقاء الدور الثاني من البريميرليج في الموسم الماضي 2022/2021.

عمومًا، سنستعرض سويًا فيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 قبل انطلاق مباريات الأسبوع 19:

يشار إلى أن مواجهات الجولة التاسعة عشر من البريميرليج ستقام على مدار 4 أيام متتالية، تنطلق اليوم الاثنين.

حيثما يلعب ليفربول أمام برينتفورد اليوم كما أسلفنا.

ويوم غدٍ الثلاثاء، تقام 4 لقاءات، فيستضيف أرسنال نادي نيوكاسل يونايتد وفي نفس التوقيت تلعب مباراتا إيفرتون ضد برايتون وليستر سيتي مع فولهام، قبل تختتم مباريات اليوم بلقاء مانشستر يونايتد وبورنموث.

أما بعد غدٍ الأربعاء، فتقام 4 مباريات متزامنة، تبدأ بمواجهة ساوثهامبتون ونونتجهام فورست ثم مباراة ليدز يونايتد ووست هام، إضافة إلى لقاء أستون فيلا مع وولفرهامبتون، وكذلك كريستال بالاس أمام توتنهام هوتسبر.

وفي اليوم الختامي الخميس، يستضيف تشيلسي في ستامفورد بريدج حامل اللقب مانشستر سيتي.

نادي برينتفورد

نبدأ مع نادي برينتفورد الإنجليزي مستضيف لقاء الليلة في افتتاحية الجولة الـ19.

حيثما يأتي “النحل” في المرتبة العاشرة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة وصافي (0) هدف.

إذ حقق Brentford هذا الموسم 5 انتصارات و8 تعادلات، غير أنه خسر في 4 لقاءات.

وتتبقى للفريق اللندني مواجهة مؤجلة مع ساوثهامبتون من الجولة السابعة لظروف وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وحول آخر 5 مباريات لـ برينتفورد في البريميرليج، فقد حاز رجال المدير الفني الدنماركي توماس فرانك Thomas Frank تسع نقاط.

وذلك من انتصارين على المان سيتي بنتيجة (2-1) ووست هام يونايتد في الجولة الماضية بثنائية نظيفة، بينما تعادل إيجابيًا في 3 لقاءات بنتيجة واحدة (2-2) مع نونتنجهام فورست وتوتنهام هوتسبر، إضافة إلى وولفرهامبتون (1-1).

نادي ليفربول

من جهة أخرى، يدخل نادي ليفربول الإنجليزي لقاء الليلة، وعينه على المركز الخامس ولو بشكل مؤقت.

إذ يحتل الريدز المركز السادس “المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي” في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة وفارق (14) هدفًا.

وخلال الموسم الجاري، فاز Liverpool في 8 مباريات، وتعادل 4 لقاءات وخسر في مثلها.

ولدى الليفر مواجهتان مؤجلتان مع وولفرهامبتون وتشيلسي من الجولتين السابعة والثامنة.

أما عن نتائج ليفربول في آخر 5 مباريات من الدوري الإنجليزي، فقد حصدت كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب Juergen Klopp اثنا عشر نقطة.

حيثما انتصر رفقاء محمد صلاح في الجولات الأربع الأخيرة من البريميرليج، وذلك بنتيجة واحدة (2-1) على كلًا من توتنهام هوتسبر وليستر سيتي، كما فاز بنفس النتيجة (3-1) على ناديي ساوثهامبتون وأستون فيلا، بينما خسر من ليدز يونايتد (1-2).

تاريخ مواجهات برينتفورد وليفربول

على صعيد المواجهات التاريخية التي جمعت Brentford vs Liverpool، فبحسب مطالعاتنا في “ثقفني”، التقى الجانبين في إجمالي مباراتين في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

جاءت المواجهة الأولى في الذهاب، وانتهت بتعادل مثير وصعب بنتيجة (3-3).

أما اللقاء الثاني في الإياب، فحسمه الريدز بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة برينتفورد وليفربول والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الافتتاحية عن الجولة 19 في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، مساء اليوم الاثنين، في تمام التاسعة والنصف (9:30 م) بالتوقيت الكويتي والعُماني والإماراتي، الثامنة والنصف (8:30 م) بتوقيت قطر والسعودية والبحرين، السابعة والنصف (7:30 م) بتوقيت مصر وفلسطين وقبرص ولبنان والسودان وليبيا ورومانيا، السادسة والنصف (6:30 م) بتوقيت تونس وفرنسا والمغرب وإسبانيا وألمانيا والجزائر وإيطاليا وهولندا، الخامسة والنصف (5:30 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “جرينتش”.

أما عن حكم مباراة برينتفورد وليفربول، فسيكون الحكم الدولي الإنجليزي ستيوارت أتويل Stuart Attwell وفق ما أعلنه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ( TheFA ).

وبشأن القنوات الناقلة لـ اللقاء، فستكون المباراة منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية من خلال قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN 4K HDR وكذلك beIN Sports HD 1 English، علاوة على تطبيق beIN Sports Connect.

من ناحية أخرى، وعن معلق مباراة برينتفورد وليفربول، فسيكون المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.