نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس السوبر الإيطالي بالرياض 2023 وأسعار التذاكر وكيفية الحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يكثر البحث علي مواقع التواصل الإجتماعي في هذه الأيام عن كأس السوبر الإيطالي بالرياض 2023 وأسعار التذاكر وكيفية الحجز . سوف تستضيف المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة مبَاراة كَأس السوبر الإيطالي ( EA Sports Supercup) في يوم الأربعاء الموافق 18 يناير لعام 2023 في الرياض علي ملعب الملك فهد الدولي ، وسوف تكون المباراة من أهم فعاليات موسم الدرعية، وسوف تقام المباراة بين فريقي( إي سي ميلان – وإنتر ميلان ) ،وهذه المباراة ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم ، وسوف نشرح في هذا المقال كيفية حجز تذاكر المباراة وأسعار حجز تذاكر كَأس السوبَر الإيطالي 2023 .

أسعار تذاكر كأس السوبر الإيطالي بالرياض

تختلف أسعار التذاكر علي حسب مكان الجلوس ومشاهدة المباراة والملعب ،وتتراوح أسعار التذاكر بين( 120 إلي 5000) ريال سعودي ،ويمكن شراء التذاكر إلكترونياً عبر الفيزا كارد أو الماستر كارد أو أمريكان اكسبريس أو آبل pay وغيرهم من وسائل الدفع الإلكتروني ، وأسعار التذاكر كالآتي:

الفئة 1 المميزة : سعر المقعد بها 450 ريال سعودي.

الفئة 2 الواجهة : سعر المقعد بها 375 ريال سعودي.

الفئة 2 الواجهة العلوية : سعر المقعد بها 325 ريال سعودي.

الفئة 3 خلف المرمي : سعر المقعد 120 ريال سعودي في كأس السوبر الإيطالي بالرياض .

التذكرة الفضية (الوصول للضيافة الفاخرة – مواقف خاصة): سعر المقعد 3000 ريال سعودي.

التذكرة الذهبية (الوصول للضيافة الفاخرة الداخلية – مواقف خاصة): سعر المقعد 5000 ريال سعودي.

كيفية حجز تذاكر كأس السوبَر الإيطَالي

أتاحت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية إمكانية حجز تذاكر مباراة كأس السوبر الإيطالي ، وعلي من يرغب في حجز التذاكر اتباع الآتي:

أولاً علينا الدخول علي موقع موسم الدرعية الإلكتروني.

ثم نضغط علي (شراء التذاكر).

ثم نختار منطقة لعرض المقاعد المتاحة من علي خريطة الملعب.

بعد ذلك علينا تحديد فئة التذكرة ، وعدد التذاكر المطلوبة.

ثم نحدد طريقة دفع المقابل المادي لحجز تذاكر كأس السوبر الإيطالي.

ثم علينا تأكيد الحجز ، و دفع المقابل المادي ويمكننا الدفع عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

وأخيراً نضغط علي أيقونة (احجز الآن) ، ثم نقوم بطباعة التذكرة.

وبهذا يكون تم حجز التذاكر لمن يرغب ،ويمكننا أيضاً الإطلاع علي جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز 2023

موعد مباراة كأس السوبر الإيطالي

سوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر ،يوم الأربعاء 18 يناير 2023 من ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.