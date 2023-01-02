جدول مباريات كاس الخليج 25 في مرحلة المجموعات “كأس خليجي 2023” القنوات الناقلة

ما تنطلق مباريات كاس الخليج العربي 2023 بنسخته الخامسة وعشرون في دولة العراق بملعب البصرة بداية من يوم الجمعة 6 يناير 2023، لذلك نقدم جدول مباريات كاس الخليج 25 ومواعيد مباريات خليجي 25، والقنوات الناقلة كاملاً، حيث أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كاس الخليج العربي لكرة القدم جدول المباريات التي ستقام في البصرة بالعراق من يوم 6- 19 يناير 2023، والتي تبدأ البطولة باللقاء الافتتاحي لمنتخبي المجموعة الأول بين منتخب العراق (المستضيف) ومنتخب عمان على استاد البصرة الدولي.

جدول مباريات كاس الخليج 25

قسمت بطولة كاس الخليج العربي 25 بالبصرة 2023 إلى مجموعتان أ، و ب، والتي تنطلق في دولة العراق، حيث يقوم مواطني الدول المشاركة في حجز تذاكر المباريات عبر موقع اتحاد كأس الخليج العربي، وهذا جدول المباريات الذي حدده اتحاد كاس الخليج العربي لكرة القدم.

حيث يشارك في بطولة خليجي 25 لكرة القدم 8 منتخبات مقسمة إلى مجموعتان:

المجموعة أ : تضم المنتخبات (العراق- السعودية- عمان- اليمن).

وتضم المجموعة ب: المنتخبات (البحرين- الكويت- قطر- الإمارات).

جدول مباريات خليجي 25 يوم 6 يناير 2023

تبدأ مباريات كاس الخليج 2023 بنسخته الخامسة والعشرون بمباراة للبلد المستضيف منتخب العراق ضد نظيره العماني على استاد البصرة الدولي في الساعة 18:45 بتوقيت العراق.

أما منتخب اليمن مع نظيره منتخب السعودية في تمام الساعة 21:30 باستاد البصرة الدولي.

موعد مباريات يوم السبت 7 يناير 2023

يحل منتخب البحرين × منتخب الإمارات: في الساعة 16:15 بملعب الميناء الأولمبي.

كذلك مباراة الكويت× قطر: في الساعة 19:15 على ملعب الميناء الأولمبي.

مباريات الأحد 9 يناير 2023

تنطلق مباراة عمان× اليمن: في الساعة 16:15 في استاد البصرة الدولي.

ويليها مباراة السعودية× العارق: في الساعة 19:15 باستاد البصرة الدولي.

ومباريات يوم 10 يناير 2023 بكاس الخليج العربي 25

منتخب الإمارات × الكويت: في الساعة 16:15 على ملعب الميناء الأولمبي.

ومنتخب قطر× نظيره البحرين: في الساعة 19:15 مساءً على ملعب الميناء الأولمبي.

مباريات خليجي 25 يومي 12، 13 يناير 2023

والعراق × اليمن: الساعة 18:00 على استاد البصرة الدولي.

وأيضًا منتخب السعودية× عمان: على ملعب الميناء الأولمبي الساعة 18:00 مساءً.

ثم مباراة البحرين × الكويت يوم 13/1/ 2023 : في الساعة 18:00 باستاذ البصرة الدولي.

ومباراة قطر × الإمارات يوم 13/ 1/ 2023 : الساعة 18:00 مساءً على ملعب الميناء الأولمبي.

ويتخلل جدول المباريات أيام إجازة قبل النصف النهائي والنهائي وهي:

يوم 8 يناير 2023 .

ويوم 11 يناير 2023 راحة.

كذلك راحة يومي 14 و 15 يناير 2023.

موعد مباريات نصف نهائي ونهائي كاس الخليج 2023

وفق جدول المباريات فإن موعد نصف نهائي البطولة سيكون يوم 16 يناير 2023 في المواعيد التالية:

بطل المجموعة A ضد وصيف المجموعة B في الساعة 16:15 على ملف استاد البصرة الدولة.

وستكون مباراة بطل المجموعة b مع وصيف المجموعة A في الساعة 2:15 باستاد البصرة الدولي.

بينما نهائي البطولة يوم 19 يناير 2023 بين الفائز من المباراة 13 × الفائز بالمباراة 14 في الساعة 19:00 على استاد البصرة الدولي.

القنوات الناقلة بطولة كاس خليجي 25 لكرة القدم

سيتم البث المباشرة لمباريات بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الخامسة وعشرون على: