نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم في الدوري المصري 2-1-2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباريات اليوم في الدوري المصري ، بدء انعقاد مباريات الدوري المصري لعام 2023 يوم 18 أكتوبر، بعد تأجيلها يومين حيث كان من المفترض بدأ انعقادها في يوم 16 أكتوبر، وبدأ ماراثون المباريات بين 18 فريق لتصدر قائمة الدوري، حيث يتصدر الفريق الأول والثاني بالدوري إلى دوري أبطال أفريقيا، أما الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، كما يحصد آخر ثلاثي الدوري إلى الدوري الممتاز (ب).

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري

ويتابع عشاق الساحرة المستديرة مباريات الدوري المصري، لمعرفة من المتقدم صاحب أعلى النقاط يتصدر قمة الدوري، بعد أن فاز الزمالك على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليجعل رصيده 24 نقطة، وبهذا تربع على الصدارة.

ولكن الجميع ينتظر أهم مباراة لنادي الزمالك مع أسوان، وأيضًا الأهلي مع بيراميدز، وفي خلال هذا المقال نتعرف سويًا على موعد مباريات اليوم في الدوري المصري، والأيام القليلة المقبلة.

حصد الزمالك في الموسم الماضي بالدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، بعد منافسة قوية بين الأهلي وبيراميدز، لي

تعد مباريات القطبين الزمالك والأهلي في مصر من أهم المباريات التي يحرص الجميع على مشاهدتها، ومتابعة ما يحدث فيها، ولكن أيضًا عشاق الفرق الأخرى ينتظرون ما يحققونه من إنجاز يضعهم بالمقدمة.

ويحذرون عددًا من النقاط مثل نادي الاتحاد السكندري، حرس الحدود، نادي الإسماعيلي، انبي، وغيرهم الكثير من الفرق الرياضية، واليوم موعد ستخوض تلك الفرق مباريات هامة في الدوري المصري، وهذا هو موعد مباريات اليوم في الدوري المصري:

الساعة 2:45 موعد مباراة الداخلية – المصري.

الساعة 7:00 موعد مباراة الأهلي – الأهرام (بيراميدز).

الساعة 2:45 موعد مباراة نادي أسوان – الزمالك.

الساعة 7:00 موعد مباراة الاتحاد السكندري – انبي.

موعد مباريات غدًا في الدوري المصري

الساعة 2:45 مباراة غزل المحلة – سيراميكا كليوباترا.

الساعة: 5:00 مباراة الإسماعيلي – البنك الأهلي.

الساعة: 2:45 مباراة المقاولون – حرس الحدود.

الساعة: 8:00 مباراة فيوتشر – سموحة.

موعد مباراة نادي فاركو – نادي طلائع الجيش يوم الأربعاء الساعة 4/1/2023.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري المصري

تم الإعلان عن القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري المصري، والتي جاءت كالآتي:

مباراة الأهلي – بيراميدز سيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت (1) من ملعب إستاد القاهرة الدولي بدلًا من استاد السلام.

مباراة الزمالك – أسوان سيتم أيضًا نقلها من ملعب استاد أسوان على قناة أون تايم سبورت (1).

الاتحاد السكندري – وإنبي سيتم نقلها من استاد ملعب اسكندرية عبر قناة تايم سبورت (2)

المصري – الاتحاد الداخلية، سيتم عرضها من ستاد السويس عبر قناة أون تايم سبورت (2).

كيفية الحصول على تذاكر مباريات الدوري المصري

أتاح موقع تذكرتي إمكانية حجز تذاكر مباريات الدوري المصري من خلاله وبالحديث عن اسعار التذاكر تم الإعلان أن الأسعار موحدة 75 جنيه فقط.