رابط حجز تذاكر خليجي 25 اون لاين 2023 موقع اتحاد كأس الخليج الرسمي

تستضيف دولة العراق في مدينة البصرة بطولة كأس الخليج العربي 2023 في نسخته الـ 25 وتم وضع رابط حجز تذاكر خليجي 25 اون لاين 2023 من خلال التسجيل في موقع اتحاد كأس الخليج العربي، ثم الحصول على تأشيرة الدخول من بوابة أور الإلكترونية، حيث تنطلق البطولة من يوم 6/ 1/ 2023 وحتى 19/ 1/ 2023 المقبل، كما قامت دائرة مركز البيانات الوطني لمجلس الوزراء العراقي بوضع دليل معلوماتي لتسهيل متطلبات الدخول إلى البلاد بالتنسيق بين المركز ووزارة الداخلية العراقية.

رابط حجز تذاكر خليجي 25 اون لاين

مازال الكثيرين مع اقتراب بطولة كأس الخليج 25 يدخلون على رابط حجز تذاكر خليجي 25 اون لاين عبر موقع اتحاد كاس الخليج، وكذلك من بوابة اور الإلكترونية للخدمات الحكومية، حيث توفر البوابة خدمات لكيفية دخول الأراضي العراقية لجماهير الدول المشاركة في بطولة كأس الخليج 2023، وحول كيفية التقديم لحجز التذاكر المقتصرة مواطني الدول المشاركة بالبطولة وهي دول (التعاون الخليجي).

كيفية حجز تذاكر مباريات خليجي 25

الدخول على رابط موقع اتحاد كأس الخليج العربي.

تحتاج إلى التسجيل بإنشاء عضوية ما لم يسبق لك التسجيل.

بتعبئة البيانات المطلوبة وهي معلومات شخصية، وبيانات الاتصال.

ثم بعد ذلك الدخول على عضويتك كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ويمكنك الدخول مباشرة على رابط حجز تذكرة بالموقع.

تجد أمامك التذاكر المراد حجزها بحسب المباراة المطلوبة من جدول المباراة.

ثم الضغط على زر تذاكر، سيحولك إلى حجز مقعد، وتحديده من مخطط الملعب.

بعد ذلك تختار عدد التذاكر، واضف إلى السلة.

منها تحدد طريقة الدفع المناسبة لك، بإدخال البيانات المطلوبة.

وبانتهاء الدفع، قم بطباعة تذكرة الحجز كي تستخدمها عند دخول الملعب.

طلب تأشيرة دخول خليجي 25 إلى العراق

يتم التقديم على موقع بوابة اور للخدمات الحكومية، وذلك للحصول على تأشيرة دخول الجماهير إلى الأراضي العراقية، ويتم التقديم بالخطوات التالية:

التقديم متاح لحاملي جوازات السفر للدول المشاركة بالبطولة فقط.

لا يشترط في المتقدم على تأشيرة دخول العراق الحصول على تذكرة دخول للملعب.

يتم الدخول من منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت.

كذلك الدخول مجاني وبشكل مباشر، أو من مطار البصري الدولي.

لابد من توافر جواز سفر للمتقدم من إحدى الدول المشاركة بالبطولة.

ما هي الدول المشاركة في بطولة كاس الخليج 25

تنطلق مباريات كاس الخليج العربي 2023 في نسخته الـ 25 للكرة القدم بداية من يوم 6 يناير 2023، وقسمت البطولة إلى مجموعتان:

المجموعة أ : وتضم (العراق- عمان- السعودية- اليمن).

المجموعة ب: وتضم (البحرين- الكويت- قطر- الإمارات).

أسعار تذاكر مباريات كاس الخليج العربي 2023