برنتفورد يقسو على ليفربول في البريميرليغ

برنتفورد يقسو على ليفربول في البريميرليغأوقف برنتفورد مسيرة انتصارات ضيفه ليفربول وفاز عليه 3 -1 يوم الاثنين في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل برنتفورد نتائجه المبهرة وألحق الهزيمة بليفربول بعد فوزه على ملعب مانشستر سيتي 2 -1 وتعادله مع توتنهام 2 -2 وفوزه على مضيفه وست هام يونايتد 2 -صفر في الجولات الثلاث الماضية.

وتوقفت مسيرة انتصارات ليفربول بعد فوزه في المباريات الأربع الماضية.

وتقدم برنتفورد بهدف عكسي سجله إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19 بعد ضربة ركنية لمست قدم المدافع لتغير الكرة اتجاهها إلى داخل شباك فريقه.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول أضاف يوان ويسا الهدف الثاني لبرنتفورد عبر ضربة رأس قوية مستغلا تمريرة ماتياس ينسن.

وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني احيا أليكس أوكسليد تشامبرلين آمال ليفربول وسجل الهدف الأول للفريق الضيف بضربة رأس بعد تلقية تمريرة متقنة من ترينت أرنولد.

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة أكد برايان مبومو فوز برنتفورد بتسجيله الهدف الثالث للفريق.

الفوز رفع رصيد برنتفورد إلى 26 نقطة ليتقدم للمركز السابع بفارق نقطتين خلف ليفربول صاحب المركز السادس.