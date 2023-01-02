باريس يبدأ 2023 بالسقوط أمام لانس
استهل باريس سان جيرمان مبارياته في العام الجديد بخسارة قاسية 1 - 3 أمام مضيفه لانس، يوم الأحد، في المرحلة السابعة عشرة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز موناكو على ضيفه ستادر بريست، وتولوز على ضيفه أجاكسيو 2 - صفر، ونانت على ضيفه أوكسير 1 - صفر، وكليرمون على مضيفه ليون بنفس النتيجة، ولوريان على مضيفه آنجيه 2 - 1.
وتجمد رصيد سان جيرمان، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم عند 44 نقطة، لكنه بقي في صدارة المسابقة التي توج بها في الموسم الماضي.
في المقابل، ارتفع رصيد لانس، الذي أوقف سلسلة انتصارات سان جيرمان، التي استمرت في لقاءاته الستة الأخيرة، إلى 40 نقطة في المركز الثاني، ليتمسك بحظوظه في المنافسة على اللقب حتى إشعار آخر.
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