انت الان تتابع خبر صراع بين مانشستر يونايتد وأرسنال على نجم أتلتيكو مدريد: جنون الميركاتو مستمر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخل عمالقة الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وأرسنال في صراح كبير من أجل الفوز بخدمات نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صراع إنجليزي على نجم أتلتيكو مدريد

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا فابريزيو رومانو أن الدوري الإنجليزي الممتاز تتصارع من أجل الفوز بخدمات نجم فريق أتلتيكو مدريد جواو فيليكس ويجرون العديد من الاتصالات مع وكيله.

وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي يسعون للتعاقد مع جواو فيليكس ويتواصلون مع وكيله خورخي مينديز.

سعر بيع جواو فيليكس

وتشترط إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الحصول على 100 مليون يورو من أجل بيع اللاعب جواو فيليكس بشكل نهائي والذي يمتلك عقد ينتهي في صيف 2025