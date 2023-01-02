انت الان تتابع خبر عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة أسوان في الدوري: شيكابالا يقود هجوم الأبيض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فيريرا عن تشكيل الفارس الأبيض الرسمي لمواجهة فريق أسوان اليوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023 في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

شيكابالا يقود هجوم الزمالك

ويعتمد المدير الفني البرتغالي على قائد الفريق الأول بنادي الزمالك شيكابالا في قيادة الفارس الأبيض أمام أسوان اليوم في المواجهة التي يخوضها على ملعب الصعايدة.

الزمالك على ملعب أسوان

ويستضيف أسوان عصر اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب استاد أسوان وسط حضور جماهيري كبير وذلك في إطار منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك الرسمي أمام أسوان

في حراسة المرمى : محمد عواد

وفي خط الدفاع : أحمد فتوح – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

وفي خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي – إمام عاشور

وفي خط الهجوم : أحمد مصطفى زيزو – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق شيكابالا