انت الان تتابع خبر عاجل.. مدرب ليفربول يطالب بالتعاقد مع نجم منتخب المغرب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب مجلس إدارة الريدز بالتعاقد مع نجم عربي جديد من داخل صفوف منتخب المغرب الذي تألق وشارك في نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022.

ظهور كبير مع منتخب المغرب في كأس العالم

وظهر نجم منتخب المغرب ولاعب فريق فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرابط بشكل ملفت للغاية حيث ساهم في قيادة أسود الأطلسي إلى الوصول لنصف نهائي بطولة كأس العالم وقدم مستويات كبيرة خلال المونديال.

مدرب ليفربول معجب بنجم منتخب المغرب

وقالت شبكة “ليفربول إيكو” أن المدير الفني الألماني يضفط على إدارة النادي الإنجليزي من أجل التعاقد مع سفيان أمرابط في أسرع وقت من أجل دعم خط وسط ليفربول.

وأضافت الشبكة أن يورجن كلوب معجب بإمكانيات اللاعب المغربي سفيان أمرابط وأن النادي الإيطالي لن يتركه إلا بعد لحصول على 50 مليون يورو.