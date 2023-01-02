انت الان تتابع خبر رونالدو والنصر السعودي .. صفقة رابحة لمن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في اليوم الذي يطأ فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أرض ناديه الجديد النصر السعودي، تكاد كل الكاميرات وعدسات المصورين ووكالات الأنباء حول العالم تكون شاخصة نحو السعودية لمتابعة الصفقة.



وكان النصر قد أعلن عن ضم رونالدو من يناير 2023 حتى يونيو 2025 بصفقة تقدر قيمتها بنحو 172 مليون جنيه إسترليني سنوياً بحسب قناة الإخبارية السعودية الناطقة بالإنجليزية على "تويتر".على المستوى الفني، سيكون رونالدو مع تحدٍ جديد ودوري جديد مختلف تماماً عما سبق، لكن على المستوى الاقتصادي هل يمكن اعتبار رونالدو الفائز بالصفقة أم النصر أم الاثنين معاً؟



خبراء من دول عربية مختلفة أجابوا عن السؤال

نجم كرة القدم السعودية المعتزل سعد الحارثي، وأحد أهم اللاعبين في تاريخ نادي النصر، أن الاستفادة من التعاقد مع كريستيانو رونالدو يجب أن تكون مبنية على أهداف واضحة للعمل عليها، وتحقيق هذه الأهداف من الناحية الاقتصادية بمعنى وجود خطة اقتصادية من صناعة المنتجات الخاصة باللاعب سواء كانت سلعاً أو خدمات ترتبط ارتباطاً مباشراً مع كريستيانو.



المهاجم السعودي سعد الحارثي، صاحب واحد من أكبر عقود الاحتراف في تاريخ الكرة السعودية عام 2003 مقابل 2 مليون و600 ألف ريال مع النصر، أضاف أن نجاح الصفقة ستكون لها أثار مهمة اقتصادياً وفنياً، والأمر متعلق بمدرب النصر رودي غارسيا الذي لا بد من أن يكون واعياً أن هذه الصفقة ونجاح رونالدو فنياً سوف ينعكس بالإيجاب على الجانب التسويقي للنصر وعلى الدوري السعودي بشكل عام، ونفس الأمر على المستوى الفني لذلك لا بد من توفير كل الأجواء لنجاح اللاعب.



بدوره، صرح الكاتب الرياضي الإماراتي محمد الجوكر، أن كريستيانو لاعب كبير صاحب سمعة عالمية وسبق له الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم فأصبح مكسباً كبيراً لأي نادٍ يتعاقد معه سواء عربياً أو عالمياً للاستفادة من وجود هذا النجم الكبير.



الجوكر، أضاف أن الصفقة بالرغم من العقد المالي المبالغ فيه فإنها ستجني الثمار لو أحسنت إدارة نادي النصر الاستثمار فيها والتعامل مع هذا النجم الذي يعد أحد أشهر اللاعبين العالميين، بل هو أكثر لاعب في العالم تتم متابعته على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة إنستغرام.



كما أكد أنه على المستوى الفني فإن الصفقة ستعود بالنفع على الكرة السعودية إجمالاً وعلى نادي النصر بصفة خاصة، واقتصادياً مثل هذه الصفقات هي دليل على أن كرة القدم لم تعد فقط مجرد لعبة بل صناعة، والسعوديون لديهم تجارب ناجحة مع نجوم كبار، مضيفاً أن الصفقة ستكون ناجحة على المستويات الاقتصادية والفنية والإعلامية.



عمق التفكير السعودي



الناقد الرياضي المصري سعيد عبد السلام، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، صرح بأن كريستيانو رونالدو يحمل كل مقاييس النجومية داخل وخارج الملعب، مضيفاً أنه لذلك كان التفكير السعودي في ضمه أعمق من مجرد التعاقد مع لاعب كرة قدم، لكنه تفكير يحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية ودعائية وثقافية في ظل سعي المملكة العربية السعودية لتقديم ملف مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم عام 2030 وبكل تأكيد سيكون رونالدو طيلة السنوات المتبقية هو أحد الوجوه الدعائية الضخمة للملف.



وأضاف أن تفكير نادي النصر على المستوى الاقتصادي بضم رونالدو لن يكون الأخير، حيث سيكون النادي وبقية أندية الدوري السعودي بمثابة مكان جاذب جداً للنجوم العالميين في وقت قريب للغاية خاصة أن فوز المنتخب السعودي على بطل العالم منتخب الأرجنتين في مونديال 2022 كان له بُعد كبير على شهرة الكرة السعودية في العالم.



سعيد عبد السلام، مدير إدارة الإعلام السابق في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أكد أن السوق السعودية سواء على مستوى شركات التسويق أو الدعاية تملك وعياً اقتصادياً كبيراً، وتدرك أهمية مثل هذه التعاقدات، مثلما حدث مع تعاقد نابولي مع مارادونا بمبلغ خرافي آنذاك، لكن اسم مارادونا جلب أموالاً بأضعاف رقم التعاقد من خلال شركات الدعاية وبيع قمصانه مثلما يحدث مع رونالدو حالياً في السعودية.



وأشار الناقد الرياضي المصري أن الشركات الكبرى لا يمكنها التعاقد مع لاعب بحجم رونالدو إلا بعد دراسة جدوى استمرت لوقت طويل مع شركات متخصصة في هذا المجال، مضيفاً أن نصف مليار شخص يتابعون رونالدو على إنستغرام سنراهم تباعاً يتابعون نادي النصر والدوري السعودي وهو ما سينعكس إيجاباً على الموارد المالية للنصر.



ارتفاع القيمة السوقية للنصر



انضمام رنالدو رفع القيمة السوقية لنادي النصر إلى قرابة 80 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" بنسبة زيادة بلغت 34 في المئة وبفارق يصل إلى 30 مليون عن أقرب منافسيه ليتربع على عرش الأندية السعودية الأعلى قيمة سوقية.



الصحفي المغربي وديع المودن مدير النشر في موقع 360 المغربي الرياضي، صرح لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن صفقة رونالدو سوف تعزز مكانة الكرة السعودية على المستوى العالمي وسوف يرفع فرص نجاح المملكة العربية السعودية في استضافة مونديال 2030، مضيفاً أن جريدة التايمز البريطانية أكدت وجود ملف مشترك بين السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم عام 2030.



واعتبر الصحفي المغربي أن هذه الصفقة ستكون لها انعكاسات إيجابية على مستوى تسويق الدوري السعودي إذ سترتفع من دون شك نسب المشاهدة لمباريات الدوري السعودي، ودليل ذلك التهافت الكبير من الجماهير السعودية على شراء قمصان رونالدو قبل أن تطأ قدميه ناديه الجديد حيث نفدت المبيعات في وقت قياسي وهو مؤشر على ما سيجنيه نادي النصر من هذه الصفقة الكبيرة.



انضمام رونالدو سيؤدي بكل تأكيد إلى بيع كل تذاكر مباريات النصر الرسمية والودية، ما ينعكس على زيادة الإيرادات في النادي الذي أصبح اسمه متداولاً في كل وسيلة إعلامية حول العالم، ويتواصل عداد المتابعين له بطريقة مذهلة حيث وصل عدد متابعيه على إنستغرام حتى وقت كتابة هذا الموضوع 6 ملايين و300 ألف متابع بعدما كان عدد متابعيه 800 ألف قبل إعلان التعاقد مع النجم البرتغالي.



على جانب آخر، ارتفعت مطالب الجماهير حول العالم خاصة التي تتابع النجم البرتغالي بضرورة توسيع نطاق بث الدوري السعودي على القنوات الأجنبية وعلى منصات ديجيتال ليتمكن الجمهور من مشاهدة رونالدو مع ناديه الجديد.(سكاي نيوز عربية)