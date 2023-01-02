انت الان تتابع خبر كلوب يخرج عن صمته بشأن تعاقدات فريقه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول منتقداً مطالبة النادي بإنفاق الأموال على صفقات جديدة في الميركاتو الجاري.



وفي وقت سابق تعاقد ليفربول مع المهاجم الهولندي كودي جاكبو صاحب الـ23 عامًا، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني بالمكافآت.



وأشار كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لقد كنت هنا منذ 7 سنوات، وكل فترة انتقالات يحدث الأمر نفسه، إننا نتحدث عن الصفقات كما لو أن المال لن يلعب دورًا. نحن لا نلعب (مونوبولي - بنك الحظ)".



وتابع المدير الفني لليفربول: "لقد تعاقدنا مع لاعب متميز مثل كودي جاكبو، والشيء التالي الذي تقرأه عن الفريق هو (من الصفقة التالية؟).. يبدو الأمر كما لو لم يكن لدينا فريق بالفعل".



وواصل: "جزء كبير من فلسفتي يعتمد على العمل بإيمان وثقة مع اللاعبين التي نمتلكها، وعدم التشكك باستمرار من خلال إخبارهم أننا بحاجة إلى لاعب آخر في مركزهم".



وأتم: "إذا كان هناك شيء يمكننا القيام به في الميركاتو، فإنه إيجاد اللاعب المناسب والوضع المالي المناسب، وفي هذه الحالة سنبرم الصفقة. وإذا لم يكن الوضع كذلك لن نبرم صفقات".