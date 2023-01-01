أرسنال يهزم برايتون ويعزز صدارته
فاز أرسنال على مضيفه برايتون 4-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليوسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى سبع نقاط ويؤكد صدارته.
وسجل أهداف أرسنال بوكايو ساكا في الدقيقة الثانية، ومارتن أوديجارد في الدقيقة 39، وإدوارد نيكيتاه في الدقيقة 47، وجابرييل مارتينيلي في الدقيقة 71، فيما سجل هدفي برايتون كاورو ميتوما في الدقيقة 65 وإيفان فيرجسون في الدقيقة 77.
وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط كاملة أمام مانشستر سيتي، حامل اللقب، في المقابل توقف رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز الثامن.
وفي مباراة أخرى تعادل مانشستر سيتي مع ضيفه إيفرتون 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس، في الجولة ذاته.
وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيرلينج هالاند في الدقيقة 24 وتعادل إيفرتون بهدف سجله ديماراي جراي في الدقيقة 64.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ16.
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