نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد مشاركة رونالدو مع النصر والكشف عن مقر اقامته في الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر ملايين من محبي الكرة العربية والسعودية بفارغ الصبر حلول موعد مشاركة رونالدو مع النصر حيث أعلن الموقع الرسمي للعالمي عن إتمام صفقة أسطورة البرتغال رسميًا بعد مفاوضات طويلة، ومن المتوقع وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة، وكان صاروخ ماديرا قد ارتبط اسمه مؤخرًا بعدة أندية للانتقال إليها في سوق الانتقالات الشتوية القادم بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد، لعل أبرزها: تشيلسي – ريال مدريد – سبورتنغ لشبونة – باريس سان جيرمان – بايرن ميونيخ – النصر السعودي. ووفقًا للتقارير الصحفية التي خرجت مساء يوم الجمعة فإن كريستيانو رونالدو قال نعم للعالمي بعد أسابيع من المفاوضات عقب خروجه من كأس العالم قطر 2022 رفقة منتخب البرتغال.

موعد مشاركة رونالدو مع النصر وكشف قيمة الراتب

كشفت شبكة CBS Sports الأميركية أن النصر السعودي توصل لاتفاق مع رونالدو بعقد يمتد لموسمين ونصف حتى عام 2025، ومن المتوقع أن يتقاضى راتبًا خياليًا قدره 75 مليون دولار سنويا كراتب أساسي وقد يصل إلى 200 مليون دولار بعد إضافة الحوافز والأرباح الناتجة عن العقود التجارية وشركات الرعاية.

وكشف الصحفي “بن جاكوبس” بشبكة CBS في تغريدة على “تويتر” أن كريستيانو رونالدو وافق على الانتقال إلى النصر بالإضافة إلى أنه أجرى الكشف الطبي الأولي لإتمام إجراءات السفر.

وأشار الصحفي إلى أنه من المرجح أن يخضع نجم ريال مدريد السابق للفحوصات الطبية مرة أخرى فور وصوله الرياض مضيفًا أن إدارة النصر قد حجزت عدة غرف في فندق 7 نجوم بالعاصمة لاستقبال رونالدو من أجل إنهاء كافة الإجراءات.

ولم يكتفي “جاكوبس” بنشر تفاصيل عقد النجم البرتغالي مع النصر فقط وإنما كشف أيضًا عن المنطقة المتوقع أن يعيش بها رونالدو داخل المملكة؛ حيث أوضح أن مقر إقامته ستكون في حي المحمدية، وهو أحد الأحياء الراقية التي تقع شمالي الرياض.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أشارت إلى أنه تم الانتهاء من تشييد قصر فاخر ليكون مقر سكن رونالدو وعائلته بالمحمدية يتكون من 8 غرف نوم، وشلال كبير، ومناطق خضراء واسعة، ومسبح أولمبي مع تجهيز 3 فلل مجاورة إضافية.

وكشفت مصادر صحيفة “الرياضية السعودية” موعد مشاركة رونالدو مع النصر حيث من المنتظر أن يصل كريستيانو رونالدو إلى الرياض يوم الثلاثاء المقبل لإجراء الفحوصات الطبية، وبالتالي ستكون المشاركة الأولى المتوقعة للهداف البرتغالي بقميص العالمي يوم 5 يناير المقبل أمام الطائي في مسابقة الدوري السعودي.