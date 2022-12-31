نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري يلو 1444 وموعد مباراة أهلي جدة والساحل اليوم السبت وترقب النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم ترتيب دوري يلو 1444 وموعد مباراة أهلي جدة والساحل القادمة السبت في الأسبوع الثاني عشر من دوري يلو، حيث يستعد أهلي جدة خوض مباراة الساحل من أجل تحسين مركزه في دوري يلو كون أهلي جدة من الفرق التي هبطت إلى دوري يلو وتسعى إلى التأهل من جديد إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

ترتيب دوري يلو 1444

بالنظر إلى ترتيب دوري يلو، نجد أن الفيصلي في المركز الأول برصيد 27 نقطة، ويأتي الأخدود في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، ويأتي العربي في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، والحزم ي المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

ويأتي الأهلي في المركز السادس برصيد 20 نقطة، ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات مؤجلة بما فيهم مباراة الساحل المقبلة، وسط محاولات من جانب أهلي جدة إلى العودة من جديد إلى قمة دوري يلو لحجز مقعد التأهل إلى دوري الدرجة الأولى في دوري يلو.

بالنظر إلى أخر ثلاث فرق في دوري يلو، نجد كلا من العين والشعلة ونجران في المراكز الأخيرة في دوري يلو، ويحاول أهلي جدة العودة من جديد رغم التعادل الأخير مع العربي بعد التعادل السلبي في الأسبوع الرابع عشر، وكان أهلي جدة قد فاز على هجر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة أهلي جدة والساحل

من المنتظر أن تقام مباراة أهلي جدة والساحل مساء السبت القادم في السابعة والنصف على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجوهرة المشعة في مباراة مؤجلة من يوم 12/11/2022 والتي تم تأجيلها بسبب مباريات كأس العالم.

كان أهلي جدة قد وصل إلى 20 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة، ولم يقدم أهلي جدة الأداء المنتظر في الشوط الأول في المباراة وكان الشوط الثاني سيناريو متكرر بعدما تم إحتساب ركلة جزاء ضد أهلي جدة وتم إلغاء القرار بعد العودة إلى الفار.

توقعات نتيجة مباراة أهلي جدة والساحل

من المنتظر أن تكون نتيجة مباراة أهلي جدة والساحل لصالح أهلي جدة في المباراة القادمة، خاصة وأن الساحل يحتل المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة وهو مايجعل فرص أهلي جدة أكبر من الساحل في المباراة القادمة.

يذكر أن أهلي جدة سيحاول بأقصى طريقة ممكنة تحقيق الفوز على الساحل في تلك المواجهة المرتقبة، خاصة وأن أهلي جدة من الفرق والأندية القوية والتي تحاول بشكل أو بأخر إثبات قدرتها ونجاحها بشكل كبير في تلك المباريات في دوري يلو 1444، وسوف نتابع كل جديد فيما يخص نتيجة مباراة أهلي جدة والساحل.