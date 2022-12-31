السوبر السعودي في ثوبه الجديد 2023 وجدول فرق المباريات

السوبر السعودي في ثوبه الجديد 2023 وجدول المباريات، جدنا العديد من التساؤلات حول بطولة كأس السوبر السعودي 2023، فإن اتحاد الكرة السعودي قد قرر أن بطولة السوبر 2023 سوف تقام بنظام جديد، فوجدنا أكثر التساؤلات تداولًا علي محركات البحث هو ما هو النظام الجديد للبطولة، وما هي الأندية المشاركة في بطولة كأس السوبر الجديدة، كما أن هناك من يسأل عن موعد المباريات، لذلك سوف نجيب عن طريق موقعنا الإلكتروني ثقفني عن كافة تساؤلات بطولة السوبر السعودي بالنظام الجديد، فإن اتحاد الكرة في السعودية أوضح تفاصيل البطولة الجديدة.

السوبر السعودي في ثوبه الجديد

الاتحاد السعودي يعلن عن النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي 2023، حيث أن البطولة في ثوبها الجديد سوف تكون صورة طبق الأصل للسوبر الأسباني، فإننا سوف نجيب عن تساؤل العديد من المواطنين بالمملكة حول ما هو نظام البطولة الجديد؟، فإن النظام الجديد للبطولة يكون كالتالي: أن يشارك كلا من البطل والوصيف في بطلة الدوري السعودي للمحترفين، وفي الجانب الأخر من المنافسة يشارك البطل والوصيف في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أما إذا وجدوا أن هناك فريق مكتوب في كلا الخانتين الدوري والكأس، يقوم الاتحاد باختيار فريق يكون صاحب ترتيب أفضل في الدوري السعودي، لكن بشرط عدم تواجد ها الفريق في أي خانة من خانات فرق بطولة السوبر السعودي.

فرق بطولة كأس السوبر بالمملكة

إن الفرق التي أعلن عنها اتحاد الكرة السعودي للمشاركة في كأس السوبر الجديد 2023 هم أربع فرق، حيث أن الفرق المؤهلة لبطولة كأس السوبر سبب القرعة هم الهلال والفيحاء والاتحاد والنصر، كما وضح اتحاد الكرة مواعيد جدول مباريات بطولة كأس السوبر، فسوف نوضح من خلال جدول كل فريق وصفة اشتراكه بالبطولة كالتالي:

الفريق سبب المشاركة الهلال بطل الدوري السعودي الفيحاء بطل بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الاتحاد يعتبر وصيف بطولة الدوري السعودي النصر ترتيبه هو الثالث في بطولة الدوري السعودي

فإن اتحاد الكرة السعودي قام باختيار فريق نادي النصر للمشاركة في البطولة؛ لأن فريق نادي الهلال هو وصيف آخر بطولة لكأس خادم الحرمين.