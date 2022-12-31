نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والخليج اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة “رونالدو نصراوي” في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي للمحترفين أصبح محل بحث كبير جداً اليوم، وذلك مع اقتراب انطلاق مباراة النصر السعودي ضد الخليج في الجولة الحادية من منافسات دوري روشن للمحترفين، نادي النصر السعودي تويتر من أكثر كلمات البحث على محرك البحث جوجل وذلك بسبب الإعلان عن انتقال النجم العالمي “رونالدو” إلى صفوف العالمي، صفقة رونالدو تعد هي الصفقة الأقوى والأكبر في تاريخ الدوري السعودي والدوريات العربية على الإطلاق.

رونالدو بقميص النصر السعودي رسمياً خبر ما كان لأحدٍ أن يصدقه لولا ظهور النجم العالمي عبر تغريده له على تويتر بقميص نادي النصر، والإعلان رسمياً من قبل نادي النصر على إتمام الصفقة، فقد وقع رئيس نادي النصر “مسلي آل معمر” عقداً مع النجم العالمي رونالدو حتى عام 2025، وسوف يرتدي النجم العالمي قميص رقم 7 وتم توقيع العقود في العاصمة الأسبانية مدريد.

موعد مباراة النصر والخليج

ازداد البحث من قبل محبي ومتابعي العالمي النصر السعودي عن موعد مباراة النصر في الدوري وكذلك أخبار النصر السعودي وتفاصيل صفقة القرن. ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة التي تجمع النصر والخليج اليوم السبت الموافق 31\12\2022. حيث يستضيف استاد الأمير محمد بن فهد المباراة المرتقبة في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت السعودية.

موقع حجز تذاكر المباراة

يتم الحصول على تذاكر النصر والخليج إلكترونياً عبر موقع “تكت مكس” ticketmx. وحتى تستطيع الحصول على تذكرة المباراة يجب أن يكون لديك حساب مفعل على تكت مكس. ويتم ذلك من خلال الدخول على الرابط الموجود في هذه الفقرة والنقر على أيقونة “احجز الآن”. بعد ذلك قم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والنقر على “تسجيل الدخول بتكت مكس”. ثم قم بتحديد فئة التذكرة وطريقة دفع المقابل المادي والضغط على تأكيد الحجز. وفي النهاية قم بطباعة تذكرة المباراة من الأيقونة المخصصة بذلك.

القنوات الناقلة للمباراة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج؟ تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية حقوق نقل مباريات دوري روشن للمحترفين. لذلك سوف يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة SSC EXTRA 1. وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز “حماد العنزي”.