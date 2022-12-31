موعد مباراة أبها والاتحاد في الدوري اليوم السبت 31 ديسمبر والقنوات الناقلة ورابط حجز التذاكر

عشاق الساحرة المستديرة يترقبون موعد مباراة أبها والاتحاد، في اليوم الختامي لمباريات الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، يلعب في نفس اليوم مباراة الهلال ضد ضمك لحساب نفس الجولة، مباراة اليوم يستقبلها ملعب أستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز “المحالة”، العميد يدخل المباراة وعينه على الصدارة فالفريق قبل اللقاء يفصله عن صاحب المركز الأول فريق النصر نقطتين فقط، وفي حال الفوز اليوم سيتخطى النصر ويصبح رصيده 24 نقطة في الصدارة ومتبقي له مباراة مؤجلة.

المباراة مباراة نادي أبها صاحب المركز الثامن قبل اللقاء برصيد 16 نقطة، ويطمع في تحقيق لتحسين ترتيبه في الجدول، خاصة أن الفريق يؤدي مباريات جيدة وفي مركز جيد حتى الآن، وأعلن النادي من خلال موقعه الرسمي على موقع تويتر عن فتح رابط حجز تذاكر اللقاء حتى يتم الدخول عليه وحجز التذاكر، وفيما يلي الموعد ورابط حجز تذاكر اللقاء والقناة الناقلة.

موعد مباراة أبها والاتحاد

12.30 : الثانية عشر والنصف بالتوقيت العالمي.

13.30 : الواحدة والنصف مساءً بتوقيت دول الجزائر المغرب تونس.

14.30 : الثانية والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية ودول السودان وليبيا.

15.30 : الثالثة والنصف مساءً بتوقيت أم القرى مدينة مكة المكرمة ودول قطر الكويت البحرين.

القناة الناقلة مباراة الاتحاد ضد أبها

تنقل جميع مباريات دوري روشن فقط وحصرياً منن خلال باقة قنوات ssc الرياضية ومباراة اليوم بين أبها والاتحاد منقولة عبر قنوات ssc hd 1/5 ويعلق عليها المعلق السعودي جعفر الصليح.

رابط حجز تذاكر مباراة أبها والاتحاد

الدخول على موقع نادي أبها لحجز التذاكر abhahc.sa .

. النقر على شراء التذاكر من الصفحة الرئيسية.

الدخول على أحجز الآن وحدد قيمة التذكرة التي ترغب في شرائها ورقم المقعد.

أدفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز وبعد ذالك قم بطباعة التذكرة وتحميلها على جوالك.

أسعار تذاكر الاتحاد وأبها

موعد مباراة أبها والاتحاد اليوم